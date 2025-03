Aerei militari in Corea del Sud sganciano 8 bombe per errore sulle case di civili a Pocheon: feriti gravi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Almeno sette persone sono rimaste ferite in Corea del Sud dopo che due aerei da combattimento hanno sganciato per errore 8 bombe sul villaggio di Nogok nella città di Pocheon, vicino al confine con la Corea del Nord, durante un’esercitazione militare congiunta con gli Stati Uniti d’America.

Bombe per errore sui civili a Pocheon in Corea del Sud

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal New York Times, che ha citato fonti militari sudcoreane, gli aerei stavano prendendo parte a un’esercitazione militare congiunta con gli Stati Uniti d’America quando ciascuno di essi avrebbe sganciato per errore 4 bombe sul villaggio di Nogok nella città di Pocheon, che si trova a circa 32 chilometri dal confine con la Corea del Nord.

L’esercitazioni militari sono state sospese ed è stata avviata un’indagine su quanto accaduto. L’esercito sudcoreano non ha reso noto quante delle bombe abbiano effettivamente colpito il villaggio di Nogok, ma si è scusato ufficialmente e ha promesso risarcimenti per le vittime per quanto avvenuto.

Fonte foto: Getty Images

La città di Pocheon, in Corea del Sud, si trova a poca distanza dal confine con la Nord Corea.

La situazione a Pocheon

Le bombe sganciate per errore sul villaggio di Nogok, nella città di Pocheon, in Sud Corea, hanno causato il ferimento di almeno 7 persone e danneggiato abitazioni e una chiesa.

Due dei feriti sarebbero in condizioni gravi, stando a quanto dichiarato dalle autorità. Nessuno, però, sarebbe in pericolo di morte, in base alle ricostruzioni dei media locali.

Il New York Times ha riportato il racconto di una donna, che gestisce un negozio distante circa 200 metri dal luogo maggiormente colpito dalla caduta delle bombe, che ha raccontato di aver udito un’esplosione “simile a un terremoto”, che ha infranto i vetri delle sue finestre e di quelle dei vicini.

Bombe sui civili in Corea del Sud: nessun commento dagli Usa

L’errore è avvenuto nel corso di un’esercitazione congiunta “minore” tra Corea del Sud e Stati Uniti d’America in vista di quelle in programmadal 10 al 20 marzo, le prime da quando il presidente degli Usa Donald Trump è tornato alla Casa Bianca.

Dagli Stati Uniti d’America non è arrivato alcun commento ufficiale su quanto accaduto.