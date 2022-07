Adriano Panzironi, la dieta del "guru" viene condannata dal Tar: "Pericolosa per la salute"

I magistrati del Tar del Lazio hanno deciso di condannare la fantomatica dieta di Adriano Panzironi, quel programma alimentare che il sedicente medico ha presentato per anni in televisione. Da parte del Tribunale è arrivata anche la conferma della multa che l’Agcom gli aveva comminato negli scorsi anni.

Dieta pericolosa di Adriano Panzironi

Per il Tribunale Amministrativo del Lazio l’alimentazione proposta da Adriano Panzironi viene reputata “fortemente pericolosa per la salute“. I magistrati, condannando i “rimedi” del falso dottore, hanno confermato le pesanti accuse mosse già dal 2019 da parte dell’Agcom.

In più occasioni, infatti, il regime alimentare era stato preso di mira, con Panzironi che era anche stato multato di 264.000 euro. L’emittente televisiva che lo mandava in onda, puntando sulla violazione della libertà di stampa, aveva fatto ricorso e la sentenza del Tar mette la parola fine sulla questione.

Fonte foto: ANSA

In cosa consisteva la dieta

La dieta del “guru” prometteva a tutti coloro che l’avrebbero affrontata di far sopravvivere fino a 120 anni. In più occasioni Panzironi, che si spacciava per medico, era andato in tv a spiegare i suoi “rimedi miracolosi“, con cibi mirati per la salute del corpo.

In pratica veniva affermato che il regime alimentare, che demonizza la dieta mediterranea e suggeriva una serie di integratori da lui prodotti, avrebbe allungato la vita grazie ad alimenti come latticini e frutta. Nel piano della dieta-Panzironi non c’era spazio per carboidrati, mentre andavano bene spezie e integratori con aminoacidi, vitamine e Omega3. Ma soprattutto il consiglio forte era quello di fare colazione con carne di maiale.

Panzironi a processo

La condanna della dieta “Life 120” di Adriano Panzironi arriva come contorno a un processo penale ben più ampio che il “guru” sta affrontando.

Panzironi è infatti accusato di essersi spacciato per medico, quando non ha alcun attestato per potersi definire tale. Ma soprattutto l’ordine dei giornalisti ha deciso di costituirsi parte civile condannando fermamente la posizione dello pseudo-giornalista che avrebbe arrecato danni anche alla categoria.