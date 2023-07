Adriano Galliani al posto di Silvio Berlusconi in Senato: l'idea di Antonio Tajani dopo l'ok della famiglia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

La morte di Silvio Berlusconi, scomparso due mesi fa dopo una lunga malattia al San Raffaele di Milano, lascia un posto vacante in Senato. E in Forza Italia ci si è messi subito al lavoro per proporre un nome per il collegio senatoriale di Monza, con il vicepremier Antonio Tajani che avrebbe avanzato il nome di Adriano Galliani.

Galliani al posto di Berlusconi, la proposta

Con l’addio al Cavaliere, infatti, resta libero il posto che aveva conquistato nelle elezioni del settembre 2022, con nuove elezioni da indire nel collegio senatoriale di Monza proprio dove l’ex premier aveva conquistato il seggio. Elezioni che avverranno il prossimo 22 e 23 ottobre, con Forza Italia che apre alle candidature.

E tra queste, più o meno con sorpresa, potrebbe esserci quella di Adriano Galliani, braccio destro nel calcio e soprattutto fraterno amico del compianto Cavaliere. A proporlo è stato il vicepremier Antonio Tajani, che ha annunciato via social di voler proporre il nome dell’ad del Monza alla Segreteria di FI.

Proporrò alla Segreteria nazionale di @forza_italia ed agli alleati il nome di Adriano Galliani come candidato al collegio senatoriale di Monza.Sul suo nome ho trovato il convinto consenso della famiglia Berlusconi che ho incontrato oggi a Milano. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 26, 2023

La scelta della famiglia Berlusconi

Il nome di Adriano Galliani, tra l’altro, sarebbe ben accetto dalla stessa famiglia Berlusconi, con cui il 78enne brianzolo ha un rapporto di amicizia che va avanti da oltre 40 anni.

Che il seggio rimasto vacante dopo la morte del Cavaliere fosse ad appannaggio della famiglia del fondatore di Forza Italia non era di certo un segreto, ma la candidature avanzata da Tajani e l’ok dei figli ed eredi ha dato il via libera in vista di quella che sarà quasi certamente la corsa del “Condor” verso il ritorno in Senato, dove è stato dal marzo 2018 all’ottobre 2022 con FI eletto nella circoscrizione Lombardia.

Galliani-Berlusconi, amicizia storica

Quella tra Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è stata un’amicizia durata per oltre 40 anni, con un sodalizio che andava avanti dagli anni Settanta.

Amicizia e collaborazione tra i due che hanno fatto prima la fortuna del Milan, con i rossoneri capaci di vincere 29 trofei in 31 anni con Berlusconi-Galliani al timone, e poi del Monza.