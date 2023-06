Adriana Volpe minacciata dall'ex marito Roberto Parli: "Quando esci dal Grande Fratello Vip ti rovino la vita"

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

È in corso il processo che vede imputato l’ex marito di Adriana Volpe: Roberto Parli è accusato di maltrattamenti in famiglia e durante l’ultima udienza un’amica della conduttrice ha svelato presunti insulti e frasi pronunciate anche di fronte alla figlia della coppia.

La fine del matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli

I fatti risalgono al 2020, periodo nel quale la Volpe era impegnata nella casa del Grande Fratello Vip in qualità di concorrente. La conduttrice ed ex modella ha poi lasciato la casa a marzo, all’inizio della pandemia da Covid-19 per motivi familiari.

Il padre del marito, Roberto Parli, stava male e da qui la scelta di lasciare il gioco per la famiglia. A giugno 2021, tuttavia, i due si sono separati dopo 12 anni di matrimonio e una figlia in comune. Da quel momento per la Volpe avrebbe iniziato a vivere un incubo fatto di maltrattamenti e insulti, testimoniati da un’amica a processo.

Fonte foto: IPA Foto dal matrimonio di Adriana Volpe e Roberto Parli, celebrato a luglio del 2008

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la testimonianza è stata raccolta ieri (lunedì 5 giugno 2023) alla quinta sezione penale del Tribunale di Roma, quando alla sbarra si sono presentati amici e conoscenti della conduttrice.

Cosa le avrebbe detto l’ex marito e imprenditore svizzero

Secondo quanto riportato, l’amica si presentava in casa di Adriana Volpe per controllare la bambina e allo stesso tempo guardare insieme le puntate del Grande Fratello Vip e la celebre madre/amica. Roberto Parli, in queste occasioni, avrebbe ripetutamente insultato l’allora coniuge.

“Sei una putt**a quando esci ti rovino” avrebbe detto, contestando alla donna un presunto comportamento sbagliato nel corso del programma. Insulti che avrebbe pronunciato anche di fronte alla figlia: “Guarda quella zoc***a di tua madre cosa fa” è una delle frasi riportate.

L’imprenditore svizzero, inoltre, avrebbe scritto anche numerose volte all’amica “analizzando i comportamenti di Adriana, che secondo lui non erano da mamma. Mi diceva che le avrebbe rovinato la carriera una volta uscita”. Lei avrebbe provato a calmarlo, ma in altre occasioni avrebbe alzato il tono delle minacce: “Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine, porto via la bambina, non gliela faccio più vedere”.

L’ex marito della Volpe è accusato di maltrattamenti in famiglia

Nella sua testimonianza, stando a quanto riporta Il Messaggero, l’amica avrebbe rivelato poi che durante gli incontri Roberto Parli avrebbe più volte abusato di alcol: “Sono andata almeno una decina di volte a casa loro, c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo e capitava che quando andavamo lì già era alticcio”.

I maltrattamenti non si sarebbero limitati ad Adriana Volpe, in questi anni già al centro di una disputa legale con l’ex collega Giancarlo Magalli, ma anche verso la figlia: “Non mi rompere, vai a dormire” avrebbe detto alla minore. Nello stesso periodo, non l’avrebbe portata a scuola o spinta a fare i compiti, viene riportato.

Nei giorni scorsi la stessa Volpe ha testimoniato al processo, riportando le cose che le avrebbe rivolto l’ex marito: “Iniziò a minacciarmi dicendomi che mi avrebbe portato via la bambina e prese i nostri documenti. Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico“. La conduttrice lo ha denunciato e nei confronti di Parli è scattato un divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale.