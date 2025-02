Adrano, festeggia i domiciliari con amici e botti: subito (ri)arrestato, a incastrarlo i post sui social

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un pregiudicato di Adrano (Catania) è stato riportato in carcere dopo aver violato le condizioni degli arresti domiciliari con una festa documentata sui social. L’uomo, di 29 anni, era stato recentemente trasferito dalla custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari per decisione dell’Autorità Giudiziaria.

La scoperta della violazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno riconosciuto il festeggiato in un video diffuso sui social. Solo un’ora prima della festa, gli era stato applicato un braccialetto elettronico. L’uomo era stato precedentemente incarcerato per traffico di sostanze stupefacenti per conto di un’organizzazione mafiosa.

Il video incriminante

Nel video, condiviso da un familiare, l’uomo appare con il braccialetto elettronico ben visibile mentre celebra con spumante e fuochi pirotecnici, circondato da amici, molti dei quali pregiudicati. La festa è stata considerata una palese violazione delle restrizioni imposte, che includevano il divieto di frequentare persone diverse dai familiari conviventi.

Il ritorno in carcere

La Corte d’Appello di Catania, informata dai poliziotti, ha deciso di aggravare la misura cautelare e ripristinare la custodia in carcere. Gli agenti della squadra volanti del Commissariato di Adrano hanno quindi rintracciato il 29enne nella sua abitazione e, dopo le procedure di rito, lo hanno condotto presso la casa circondariale “Bicocca” di Catania.

Fonte foto: IPA