Adele pensa di dire addio alla musica? La cantante annuncia lo stop dopo i concerti e svela i nuovi progetti

Adele dice addio alla musica? La cantante ha gettato i fan nel panico dopo una dichiarazione rilasciata nel corso di un’intervista a un’emittente tedesca. E in Germania, la voce di ‘Rolling in the deep’, terrà una residency che la impegnerà dal 2 al 24 agosto a Monaco. Sono passati 3 anni dall’ultimo album ’30’ (2021), e il pubblico si aspetta novità interessanti, tranne un ritiro. Tuttavia, la cantautrice britannica non sta gettando la spugna.

Adele dice addio alla musica?

Recentemente Adele ha rilasciato un’intervista per l’emittente tedesca ZDF. Improvvisamente ha sganciato la bomba: “Mi prendo una lunga pausa, mi dedicherò ad altri progetti creativi”. Da quando esiste il mercato discografico, ogni volta in cui un artista annuncia “una lunga pausa” fa rabbrividire i fan. Tuttavia, Adele ha parlato di “lunga pausa” e non di stop definitivo.

A proposito del prossimo album, la cantautrice ha dichiarato: “Non ho intenzione di pubblicare nuova musica a breve”.

Fonte foto: ANSA Adele dice addio alla musica? La cantante britannica immagina un ritiro temporaneo per dedicarsi ad altri progetti. Panico tra i fan

Adele, in ogni caso, non è certo nuova a questo genere di annunci. Prima delle dichiarazioni rilasciate a ZDF, nel 2021 aveva espresso il suo desiderio di laurearsi in letteratura inglese, un impegno che l’avrebbe tenuta lontana dal palco e dallo studio di registrazione.

Prima della “lunga pausa” annunciata dalla voce di “Skyfall”, tuttavia, è necessario fare dei calcoli.

Quando inizierà la “lunga pausa” della cantante

Secondo i tabloid internazionali, la “lunga pausa” di Adele non avverrà prima di novembre. Oltre alla mini residency di Monaco, dove i fan si troveranno di fronte a un concerto pop up immersivo, la cantautrice si esibirà a Las Vegas presso il The Colosseum at Caesars Palace con dieci spettacoli.

Tutto ciò dovrebbe durare fino al mese di novembre, dopodiché non sono previste altre novità sul calendario della cantante.

Il motivo

Secondo i tabloid, e come la stessa Adele ha spesso ribadito, oltre all’esigenza di tuffarsi in nuovi progetti creativi, la “lunga pausa” sarebbe dovuta a una certa dose di stanchezza e stress che dopo due anni di residency ininterrotte si fanno sentire.

Per questo la cantautrice penserà soprattutto a sé, ma è garantito che la sua carriera verrà messa solamente in pausa.