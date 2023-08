Addio isolamento per chi è positivo al Covid, presto la decisione. Nuova vaccinazione di massa in autunno

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

L’ultima restrizione residua dell’emergenza pandemica potrebbe cadere a breve. Previsto per lunedì 8 agosto il Consiglio dei ministri che dovrà decidere se eliminare l’isolamento per chi sia risultato positivo a un tampone.

Stop all’isolamento per i positivi al Covid-19

La misura dovrebbe essere prevista nell’ambito di un decreto omnibus.

La fine della pandemia è stata dichiarata lo scorso 5 maggio. L’8 agosto potrebbe dunque cadere l’obbligo di isolamento per i positivi.

Ma il coronavirus non è stato debellato. In diversi Paesi l’infezione sta rialzando la testa, trainata dalle nuove varianti, fra le quali Kraken (Xbb.1.5) che dopo il boom dei mesi passati secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità è ora responsabile dell’11,6% dei contagi.

Ci sono poi Arturo (Xbb.1.16), responsabile del 18,4% delle infezioni, e Eg.5, molto diffusa soprattutto in Asia e Oceania.

Si riapre la vaccinazione anticovid in Italia

Per questo in autunno in Italia si riapre la campagna vaccinale.

Dopo il varo del decreto, il ministro della Salute Orazio Schillaci invierà alle Regioni una circolare con le indicazioni per le vaccinazioni autunnali per il Covid-19.

Anche se l’Oms stessa invita a prendere i dati sulle varianti con cautela, dal momento che in tutto il mondo si è ridotta l’attività di tracciamento.

A gennaio 2023, ad esempio, sono state quasi 100mila le sequenze di tracciamento depositate nel database Gisaid. A luglio invece solo 8.662.

Non ci sarà alcun obbligo di immunizzazione. Il vaccino, come di consueto, viene fortemente consigliato agli anziani e ai fragili.

“Rispetto a questa nuova fase vaccinale è avviata la condivisione con Regioni, Società scientifiche e stakeholders”, spiega al Corriere della Sera il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia.

In Italia l’ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute fotografa una situazione in cui i contagi da Covid sono in crescita e salgono anche i decessi.

Cala invece l’indice di trasmissibilità che orna sopra la soglia epidemica di 1.

Covid in Italia, aumentano i decessi

Nella settimana che va da venerdì 28 luglio a giovedì 3 agosto si sono contati 5.732 contagi (4.129 nella settimana precedente).

L’incidenza è così salita da 7 a 10 casi ogni centomila abitanti e i decessi salgono da 25 a 41.

Calano i tamponi (da 142.987 a 138.232) e sale il tasso di positività (da 2,9 a 4,1).

Nessuna situazione di criticità registrata negli ospedali.

Intanto se la magistratura ha prosciolto Giuseppe Conte e Roberto Speranza dalle accuse relative alla cattiva gestione della pandemia, la politica s’infiamma per l’ok all’istituzione della commissione d’inchiesta parlamentare sul Covid.