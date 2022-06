Addio all'attrice Mary Mara: trovata annegata in un fiume, giallo sul decesso della 61enne

È avvolto nel mistero il decesso dell’attrice americana Mary Mara, volto noto del piccolo schermo con le serie tv Dexter, Law &Order e molte altre produzioni americane come E.R. La donna è stata ritrovata priva di vita nel fiume St. Lawrence, probabilmente annegata mentre nuotava.

Morte Mary Mara, giallo sul decesso

A confermare la morte dell’attrice Mary Mara è stato il suo portavoce, che ha dato dei dettagli a Fox News Digital: “È annegata mentre nuotava e Il suo corpo è stato trovato questa mattina nel suo amato fiume”.

La polizia, intervenuta sul posto insieme a Cape Vincent Fire e Ambulance, non avrebbe rilevato segni di violenza sul corpo, ma la salma è stata comunque trasferita all’ufficio del medico legale della contea di Jefferson in attesa di un’autopsia per determinare una causa ufficiale della morte.

Fonte foto: Getty Images

Non è quindi chiaro il motivo della morte della 61enne, ricordata con affetto dal portavoce: “Mary è stata una delle migliori attrici che abbia mai incontrato. Aveva un fantastico senso dell’umorismo e una visione unica della vita. Era assolutamente accattivante, molto amata e ci mancherà“.

Mary Mara, chi era l’attrice

Nata a New York, Mary Mara era un volto noto del piccolo schermo per aver partecipato a numerose serie tv americane di successo. È infatti apparsa in E.R. – Medici in prima linea nel ruolo di Loretta Sweet, in Nash Bridges come l’ispettrice Bryn Carson, in New York Police Department; Law & Order – I due volti della giustizia, The Practice – Professione avvocati, Giudice Amy. E ancora in, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente; Squadra emergenza, Enterprise, Law & Order Unità Speciale.

Sul grande schermo ha recitato invece in Mr. sabato sera, Voglia di vendetta, I corridoi del potere, Insieme per forza, Blue Steel – Bersaglio mortale, Pozione d’amore e molti altri. Nel corso della sua lunga carriera, iniziata negli anni ’80 debuttando nel tv-movie Delitto al Central Park., Mary Mara ha anche avuto modo di lavorare e collaborare con mostri sacri del cinema come Sandra Bullock, Michael J. Fox, Billy Crystal, John Travolta e Mandy Patinkin.