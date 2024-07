Addio a Roberto Linguanotto, muore il papà del tiramisù: la sua ricetta e la genesi “hot” del dolce più famoso

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Addio a Roberto Linguanotto. Se ne va ad 81 anni il pasticcere di Treviso, padre del tiramisù. Era stato lui a codificare la ricetta originale dal ristorante Le Beccherie dove lavorava. Era malato da tempo.

Decano della pasticceria e della cucina italiana, Roberto Linguanotto, per gli amici “Loli”, è venuto a mancare domenica 28 luglio alle ore 5.

Era nato a Treviso nel 1943. Qui aveva cominciato la sua carriera e qui era tornato dopo aver vissuto per anni all’estero.

Quello di Linguanotto è il dessert più amato e riprodotto della nostra cucina

Come faceva il tiramisù e chi lo ha inventato

Il suo lascito è la codificazione della ricetta originale del tiramisù, o meglio del “tiramesù“. La genesi di questo dolce conosciuto in tutto il pianeta è però ancora oggi nebulosa.

Per alcuni la nascita del dessert risale al diciottesimo secolo, secondo Clara e Gigi Padovani, autori del libro “Tiramisù”, invece, il primo vero tiramisù è nato tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta del Novecento nel Nord Est. La ricetta insomma già c’era ma Linguanotto è stato il primo a codificarla, a rendere il dolce contemporaneo e popolare in tutto il mondo.

Per farlo come insegna il padre di questo dessert, bastano 6 ingredienti: uova, savoiardi, zucchero, mascarpone, caffè, cacao e zucchero bianco semolato.

Roberto Linguanotto: carriera e vita

Linguanotto iniziò a lavorare nel 1970 allo storico ristorante trevigiano Le Beccherie.

Per molti anni ha portato in giro il suo talento e vissuto – e lavorato – all’estero, soprattutto in Germania, per grandi aziende come ad esempio Pernigotti, Pregel e Nortongate,

Unanime il coro di cordoglio per la sua scomparsa. Di lui, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dice che ha voluto fortemente rendere “unica ed inimitabile” la nostra prelibatezza veneta.

La genesi del tiramisù: come è nato e perché si chiama così

Al ristorante Le Beccherie inventò quello che è ad oggi forse il dolce italiano più famoso al mondo.

Basti pensare che la parola “tiramisù” è presente in 23 lingue e che in Cina è il termine italiano più conosciuto.

La sua genesi è particolare. Il dolce infatti era stato ideato come variante del classico zabaione ed era stato pensato per soddisfare le esigenze degli uomini che frequentavano una vicina casa di appuntamenti. Il nome “Tiramesù” nasce proprio per quel motivo.