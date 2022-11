Addio a Mauro Forghieri, direttore tecnico Ferrari per 22 anni e stretto collaboratore di Enzo

Mauro Forghieri, storico direttore tecnico della Ferrari, è morto a 87 anni a Modena. Ingegnere e stretto collaboratore di Enzo Ferrari, ha vinto sette titoli mondiali costruttori con la scuderia di Maranello in Formula 1. Forghieri è stato direttore tecnico Ferrari dal 1962 al 1984, era nato a Modena del 1935.

Fu Enzo Ferrari a scegliere Forghieri per il reparto corse della scuderia. Con lui la Ferrari ha vinto 54 gran premi, quattro titoli iridati e sette titoli costruttori. Sotto la sua direzione tecnica Maranello ha introdotto grandi novità, come per esempio l’installazione degli alettoni.

“Con Mauro Forghieri – ricorda Luca Cordero di Montezemolo, presidente Ferrari dal 1991 al 2014 – non solo scompare uno dei più grandi tecnici italiani, apprezzato in tutto il mondo, ma anche un amico e un collaboratore con cui ho condiviso anni meravigliosi e indimenticabili successi sportivi.

Legends last forever.

Remembering Mauro Forghieri. 1935 – 2022.

It’s been an honour making history together. Ferrari and the world of motorsport will never forget you. ❤️

