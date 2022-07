Addio a Leonardo, piccolo calciatore di 9 anni portato via dalla malattia: il saluto dei compagni di squadra

Leonardo Zanon, giovanissimo calciatore di Malo, in provincia di Vicenza, non ce l’ha fatta. A soli 9 anni è morto per una grave malattia. A ricordarlo, sulla pagina Facebook, sono stati i compagni di squadra e lo staff della squadra in cui militava, l’USD Malo 1908. Lo scorso febbraio Leonardo aveva giocato l’ultima partita con la squadra Primi calci del 2013.

Il messaggio della società su Facebook

Poco dopo aveva cominciato il ciclo di cure presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza, ma purtroppo non è bastato a salvargli la vita. “Ciao Leonardo. Una notizia che non avremmo mai voluto dare. Leonardo è salito in cielo. La società nerostellata esprime tutta la vicinanza alla famiglia per la perdita dell’amato figlio. Piccolo Nerostellato Leonardo porta nei campi da calcio in paradiso la stella sempre sul tuo cuore”.

Questo il messaggio postato su Facebook dall’USD Malo 1903.

Mercoledì pomeriggio il funerale del piccolo Leonardo

Fin dalla diagnosi l’intera comunità di Malo è stata vicina alla famiglia Zanon. Leonardo lascia la sorellina Elena, il papà Pierluigi e la mamma Milanka, che hanno ringraziato sempre sul social la squadra per il messaggio di condoglianze. Il funerale è in programma mercoledì 27 luglio alle 15,30 nel duomo di Malo.

Addio alla giovane promessa del calcio

“Quando accadono queste disgrazie – commenta il presidente dell’USD Malo, Sandro Bonato – è impossibile trovare le parole. Il nostro pensiero va ai genitori e alla sorellina, che seguivano Leonardo da vicino anche al campo nella sua passione. Speravamo che questi mesi di assenza servissero per le cure e di rivederlo in campo dopo l’estate, purtroppo così non è stato”.

La grave malattia che ha colpito il piccolo Leonardo era stata diagnosticata lo scorso inverno.