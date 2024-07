Addio a Emilio Fede e la fake news sulla morte e il funerale, com'è nato il malinteso che ha fatto preoccupare

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nelle ultime ore, “Addio Emilio Fede” è finito in tendenza tra le ricerche su Google, complice un titolo clickbait che lascia intendere che il giornalista, amico di lunga data di Berlusconi sia morto. In realtà, però, la notizia della morte e del funerale di Emilio Fede è una fake news.

Perché si crede che Emilio Fede sia morto

A ricostruire come è nato il malinteso sulla morte di Emilio Fede, con tanto di funerale fissato per la giornata di venerdì 12 luglio, è stato il sito Bufale.net, specializzato in fact-checking.

Emilio Fede, che lo scorso 24 giugno ha compiuto 93 anni, non è morto, come invece ha lasciato credere un titolo pubblicato su un sito, che ha fatto rapidamente il giro del web.

Fonte foto: ANSA

Emilio Fede, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche, commosso fuori da Villa San Martino ad Arcore dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Il precedente

Non è la prima volta che sul web circola la notizia della morte di Emilio Fede. Già nel luglio 2022, un sito aveva lasciato intendere che l’ex direttore del Tg4 fosse morto. In quell’occasione, oltre alla morte di Emilio Fede si parlò anche del decesso del cantante Adriano Pappalardo. In entrambi i casi, ovviamente, la notizia, anche in quel caso, si rivelò falsa.

Il ricovero in ospedale nel 2021

Un anno prima, nel 2021, Emilio Fede era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stato investito da una macchina. All’agenzia ANSA, in quell’occasione, raccontò: “Sono tutto ammaccato, pago una mia distrazione ma mi rallegro perché poteva andare molto peggio”.

Nel dicembre 2020, il giornalista era risultato invece positivo al Covid: dopo un periodo in isolamento in un albergo del lungomare di Napoli, che stava per chiudere per le festività natalizie, era stato trasferito nel Covid residence della Asl 1 del capoluogo campano.

Le parole di Emilio Fede dopo la morte di Silvio Berlusconi

Nel giugno 2023, Emilio Fede commentò pubblicamente la notizia della morte di Silvio Berlusconi, suo amico di lunga data. All’agenzia ANSA disse: “Il mio ricordo sarà con lui sempre, fino a quando andrò a raggiungerlo. È stato un periodo della mia vita bellissimo quello insieme a lui. Sapeva dare amore, intelligenza, generosità. Ho tanti bei ricordi di lui e dei suoi sorrisi, alcuni li tengo riservati. Lo vedo bello come fosse vivo. Ho perso un grande amico, vero”.

L’ex direttore del Tg4 aggiunse: “La sua morte poteva essere nell’aria, ma non me l’aspettavo comunque. Ho acceso Instagram e ho visto che aveva chiuso gli occhi per sempre. Dopo tante tristezze che avvolgono il nostro Paese e l’Europa, questo segna un momento di dolore vero. Sono stato sempre con lui, dalla storica dichiarazione con la quale scese in campo e diede vita a Forza Italia. Da allora, al di là di beghe inutili e idiote, io ero tutti i giorni, tutte le sere da lui. Io e lui ci siamo voluti molto bene. Non c’era ruffianeria”.

Ancora Emilio Fede: “Spero di rassegnarmi, ho passato la giornata in maniera dolorosa. È stato con me nei momenti più difficili, l’ho molto amato e continuerò ad amarlo”.