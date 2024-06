Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una imponente ondata di caldo ad Atene. con temperature fino a 43 gradi, ha spinto il Governo greco a prendere la decisione di tenere chiusa l’Acropoli.

L’annuncio sulla chiusura dell’Acropoli

L’Acropoli di Atene, il sito più visitato della Grecia, resterà chiusa al pubblico nella giornata di oggi, mercoledì 12 giugno, nelle ore più calde della giornata. Lo ha annunciato il ministero della Cultura.

Nella nota si legge: “Il ministero della Cultura informa che oggi il sito archeologico dell’acropoli resterà chiuso dalle 12 alle 17 ora locale“, cioè dalle 11 alle 16 in Italia.

L’Acropoli di Atene è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1987. Il suo monumento più simbolico è il Partenone, il tempio dedicato alla dea Atena, protettrice della capitale della Grecia.

Cosa sta succedendo ad Atene

La forte ondata di caldo che ha colpito la città di Atene in Grecia potrebbe spingere le temperature fino ai 43 gradi nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno.

L’ondata di caldo, la prima registrata in Grecia nell’anno in corso, dovrebbe durare fino a domani, giovedì 13 giugno.

La situazione meteo in Italia

Come spiegato dagli esperti di ‘3BMeteo’, l’Italia continua a essere attraversata da un flusso di correnti sudoccidentali che scorre lungo il bordo superiore dell’anticiclone africano, in azione alle basse latitudini mediterranee. Al loro interno si originano impulsi di instabilità che provocano condizioni di maltempo anche forte al Nord, dove da martedì sera si sono verificati temporali violenti che hanno causato alcune criticità.

Parzialmente coinvolte anche le regioni centrali, seppur con fenomeni molto più contenuti e in esaurimento dalle prime ore del mattino di oggi.

Al Sud Italia, invece, si assiste alla risalita di un corpo nuvoloso dal Nord Africa che dà luogo a qualche debole pioggia in Sicilia, in un contesto sempre molto caldo per l’aria calda che risale dal continente.

Per la giornata di oggi, mercoledì 12 giugno, la Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità con allerta arancione (grado di criticità moderato) in Lombardia per il rischio di temporali.

Il ministero della Sanità non ha segnalato particolari situazioni di criticità legate alle ondate di calore in Italia per le giornate di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 giugno.