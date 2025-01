Acqua Moses su Rosa Vespa: "Il figlio non arrivava, ma non eravamo disperati. Lei non sta bene con la testa"

"Non abbiamo figli, ma non siamo così disperati", queste le prime parole che Acqua Moses spende nel suo primo intervento pubblico dopo l’arresto della moglie Rosa Vespa, in carcere per il rapimento della piccola Sofia a Cosenza. Ascoltato in esclusiva da TgCom24, l’uomo non riesce ancora a spiegarsi il motivo del gesto: "Sicuramente lei non sta bene con la testa", dice alla telecamera.

Bambina rapita a Cosenza, parla Acqua Moses

Le telecamere di TgCom24 hanno raggiunto Acqua Moses e lo hanno intervistato per avere le prime dichiarazioni sulla vicenda che lo riguarda, insieme alla moglie Rosa Vespa, in prima persona.

All’inviato non sa spiegare come abbia fatto a non accorgersi dell’inganno posto in essere dalla donna per 9 mesi fino al giorno del prelievo dalla clinica Sacro Cuore.

A proposito della pancia, Moses spiega: "Lei è più educata di me (dove per "educata" potrebbe intendere "preparata"), è un architetto". Probabilmente l’uomo vuole intendere che considera la moglie più intelligente di lui, un motivo per il quale avrebbe creduto alla gravidanza della donna.

Perché arrivare a rapire una bambina da una clinica? Moses risponde: "Noi vogliamo un figlio, questo è vero, ma non siamo così disperati", né sarebbe mai capitato di vivere tensioni per il fatto di non averne.

Rosa Vespa "non sta bene con la testa", secondo il marito

Perché Rosa Vespa si è spinta così tanto oltre? Il marito non nasconde di essere in continua riflessione per trovare un motivo: "Cerco continuamente un motivo nella mia testa", dice.

Poi si abbandona a un pensiero: "Sicuramente lei non sta bene con la testa". Quindi Moses confessa il dolore che tutta la vicenda gli sta procurando: "Quello che mi fa più male è che mi sono fidato e mi ha tradito".

Nessuna paura di tornare in carcere

Infine, l’inviato di TgCom24 chiede a Moses Acqua se ha paura di tornare in carcere. L’uomo giura di non aver avuto alcun ruolo nella vicenda.

Sebbene sia stato inquadrato all’interno della clinica Sacro Cuore di Cosenza mentre attende la moglie con l’ovetto, quindi, l’uomo non sarebbe stato a conoscenza del piano di Rosa Vespa di rapire una bambina e portarla con sé spacciandola per il neonato figlio Ansel. "Io ho la coscienza pulita", dice alla telecamera, ma allo stesso tempo afferma che se potesse parlare con la moglie le chiederebbe il perché del suo gesto.

Gli ultimi sviluppi sulle indagini

Secondo le ultime indiscrezioni dagli inquirenti sarebbero in corso le indagini per individuare i possibili complici che avrebbero aiutato Rosa Vespa nel suo piano.

Per questo motivo gli investigatori avrebbero sequestrato i cellulari di alcune persone. Chi indaga vuole capire se qualcuno abbia fornito alla 51enne le certificazioni false, i test falsificati e le finte prescrizioni mediche per i controlli ginecologici.