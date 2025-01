Achille Lauro nella bufera dopo la storia con Chiara Ferragni alle spalle di Fedez rivelata da Fabrizio Corona

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Achille Lauro, Chiara Ferragni, Fedez: questi tre nomi stanno dominando il gossip dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi sostiene che l’imprenditrice digitale avrebbe tradito il marito con il cantante durante il loro matrimonio. Corona ha dichiarato che Ferragni avrebbe confessato a Fedez di aver avuto un flirt con Lauro, scatenando polemiche e una raffica di commenti sui social.

Achille Lauro e il presunto flirt con Chiara Ferragni

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona hanno fatto scalpore. In una storia Instagram, ha lanciato accuse pesanti contro Chiara Ferragni, definendola falsa e pronta a raccontare solo la sua versione dei fatti.

Corona ha rivelato che uno dei presunti amanti della Ferragni sarebbe Achille Lauro, aggiungendo dettagli specifici: “Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che ci sei andata a letto?”.

Achille Lauro, Ferragni e Fedez

Nel frattempo, sotto i post di Achille Lauro si moltiplicano i commenti dei fan: “Zitto zitto e tac, hai capito il monellone”, “Mandrilloneeee”, “Fratm prima Rose Villain poi la Ferragni, chapeau”.

Il cantante non ha ancora commentato pubblicamente la vicenda, ma la pressione mediatica su di lui è evidente.

Lo scontro tra Chiara Ferragni e Fedez

Nel suo lungo sfogo su Instagram, poco prima delle rivelazioni di Corona, mercoledì 29 gennaio Chiara Ferragni aveva raccontato le difficoltà della relazione con Fedez. Ha spiegato come il rapper le avesse confessato di non aver voluto sposarla, ma di non essere riuscito a tirarsi indietro pubblicamente.

La influencer ha anche descritto il dolore di aver scoperto, nel momento di maggior vulnerabilità, una relazione extraconiugale di lunga durata.

Le accuse di Corona e l’impatto mediatico

Corona non si è limitato a parlare del presunto tradimento con Achille Lauro ma ha attaccato Ferragni sulla gestione della vita familiare, sostenendo che non passerebbe abbastanza tempo con i figli.

Questo attacco ha esacerbato una situazione già tesa, con i fan divisi tra chi difende Ferragni e chi prende le parti di Fedez.

La vicenda è ormai un caso mediatico con pochi precedenti in Italia, con numerose testate e programmi di gossip che seguono ogni minimo sviluppo della storia.