Achille Costacurta e le foto con droga e soldi su Instagram: insulti alla madre Martina Colombari

Achille Costacurta, il figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e dell’attrice e conduttrice Martina Colombari, ha pubblicato sul suo account Instagram (che è ora stato rimosso) diverse foto con quella che sembra droga, delle mazzette di soldi e un passaporto, tirando in ballo nelle storie anche la madre.

Le foto pubblicate su Instagram da Achille Castacurta

Nelle ultime ore il profilo Instagram di Achille Costacurta è finito sulla bocca di molte persone, ma non in modo positivo, bensì per alcuni post a dir poco controversi pubblicati dal 19enne sul proprio account.

Il ragazzo, figlio del commentatore, opinionista ed ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta, e dell’attrice, conduttrice ed ex modella Martina Colombari, ha difatti pubblicato sul proprio profilo alcune foto che hanno in poco tempo fatto il giro del web, scatenando non poca indignazione.

Le foto pubblicate su Instagram (poi rimosse insieme al profilo) da Achille Costacurta, che ha anche insultato la madre Martina Colombari

Il giovane, classe 2004, ha difatti condiviso delle foto che sembrano immortalare una bustina con una sostanza stupefacente, conservata in mezza a un passaporto (a suo nome), accompagnata dal messaggio “Mangerò ceviche a Miami come Al Pacino” (facendo riferimento a Scarface), e alcune mazzette di banconote.

Le frasi su Martina Colombari

Le foto pubblicate da Achille Costacurta erano accompagnate da diverse frasi (e in alcuni casi addirittura i tag al profilo) sulla madre, come quella scritta in una immagine con una bustina contenete una polvere rosa: “Quando sei con Martina Colombari, puoi spostarne quanta ne vuoi”.

Nello scatto delle mazzette di soldi, il 19enne ha invece scritto (sempre taggando il profilo Instagram della madre): “Vaiiiii, come si traffica”. Nella foto con il passaporto invece, oltre al riferimento al film con Al Pacino, Achille Costacurta ha anche aggiunto che “pure in America i controlli me lo sucano”.

Come se non bastasse, il ragazzo ha anche commentato alcune foto pubblicate su Instagram dalla madre, che la ritraggono in costume: sotto una ha scritto “Ma copriti, hai 50 anni, ca**o, non sei più una ragazzina e sei anche mamma, bah”, mentre sotto una seconda foto ha commentato, in modo ancora più pesante, dicendo “che ridere, era la grotta dove ci siamo pippati un 2/3 grammi di ketamina, che risate”.

Le reazioni alle foto e ai commenti di Achille Costacurta

Il web ha prontamente espresso il proprio giudizio (molto negativo) sul ragazzo, che per molti utenti sembra mostrare segni di disagio con queste pubblicazioni, mentre il profilo Instagram del giovane è stato improvvisamente disattivato.

Non è arrivato invece nessun commento da parte di Alessandro Costacurta e di Martina Colombari, ma pare che la Polizia Postale si sia attivata per chiarire quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

A proposito del suo rapporto con il figlio, l’attrice aveva chiarito che, come genitori, “cerchiamo di fare il nostro meglio. A volte si lavora sul castigo, altre volte sul premio. Se abbiamo un bel rapporto? Nì. Come quello che possono avere le mamme con un figlio maschio diciannovenne”.