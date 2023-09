Accuse della mamma di Kata scomparsa a Firenze: "Qualcuno non parla". Il padre attacca la Procura

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

I genitori di Kata vogliono arrivare alla verità sulla scomparsa della figlia, avvenuta tre mesi fa a Firenze. La mamma e il papà della bimba di 5 anni non perdono le speranze, ma davanti ai giornalisti accorsi presso l’ex hotel Astor sono duri con la Procura parlando delle indagini sulla scomparsa della piccola.

Le accuse della mamma di Kata

Parlando davanti ai giornalisti all’Astor, dove il 10 giugno la piccola Kata è scomparsa facendo perdere ogni traccia di sé, Katherine Alvarez, la mamma della bimba, non si è tirata indietro nel puntare il dito contro la Procura e non solo. Per la donna, infatti, ci sarebbero troppe ombre dietro alla scomparsa della bimba.

“Noi abbiamo sempre detto la verità. Basta ombre sulla nostra famiglia. È da tre mesi che non vedo mia figlia” ha sottolineato la donna, che ha poi ribadito: “Ci sono persone che hanno visto e non vogliono parlare“.

La posizione del padre

Anche il papà di Kata, Miguel Angel Romero Chicclo, è andato contro la Procura, ammettendo di aver trovato un muro difficile da scalare ogni volta che sono state chieste informazioni sulla scomparsa della figlia.

“In procura non mi dicono niente, noi siamo i genitori, vogliamo sapere almeno qualcosa” ha detto l’uomo, che ha spiegato come lui e la moglie siano pervadi dall’angoscia di non sapere nulla da mesi. E sugli indagati, il papà di Kata ha ribadito: “Fare questa cosa di indagare mio fratello e mio cognato mi fa pensare tante cose, che non trovano niente e vogliono mettere nei guai noi, la mia famiglia, e questo non va bene”.

Miguel Angel Romero Chicclo, nell’incontro con la stampa organizzato dai suoi legali davanti all’hotel Astor di Firenze, ha voluto quindi sottolineare di avere “fiducia in mio fratello e in mio cognato, li conosco bene, sono sicuro che non sanno niente e hanno detto tutta la verità”. “Incolpare la mia famiglia mi offende” ha detto l’uomo, puntando il dito contro la Procura.

Chi sono gli indagati

Negli scorsi giorni è emerso che la Procura starebbe indagando su cinque persone, tutte iscritte nel registro degli indagati per la scomparsa di Kata.

Tra di loro, si apprende, ci sarebbero i due zii della bimba. Si tratterebbe di Abel Argenis Alvarez Vasquez, 29 anni, per tutti Dominique, fratello di mamma Katherine, ed Edgar Marlon Chicclo Romero, 19 anni, fratello minore del papà Miguel Angel.