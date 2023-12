Accoltellato in strada a Palermo dopo una lite per questioni economiche: colpito più volte allo stomaco

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un uomo di 42 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere stato accoltellato in una lite in un’attività commerciale. Secondo quanto trapela, pare che l’uomo sia stato raggiunto da diversi fendenti allo stomaco in un contatto violento ancora da chiarire.

Accoltellato in strada a Palermo

Il 42enne, secondo quanto riferiscono i giornali locali, è stato trasportato in ospedale da un amico. La corsa verso il Cervello, un’altra struttura della città siciliana, è stata preferita anziché attendere l’arrivo del 118 perché le condizioni dell’uomo sono subito sembrate gravi.

Arrivato in struttura, il 42enne è stato trasferito a Villa Sofia dove poi è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare gli animi. Davanti al nosocomio infatti si sono accalcate decine di persone tra familiari e amici del ferito accorsi per sincerarsi delle sue condizioni.

L’aggressione in un’attività commerciale

Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, ma secondo quanto si apprende pare che il fatto sia avvenuto dalle parti di via Felix Mendelssohn, nel quartiere Cruillas, vicino a un’attività commerciale. Qui, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il 42enne sarebbe stato aggredito da un altro uomo.

Gli investigatori, che hanno sequestrato le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona, hanno appreso che il ferimento dell’uomo è conseguente a un’accesa discussione con un commerciante. Secondo quanto emerso, pare che al termine della lite l’uomo abbia estratto un coltello, o un altro oggetto contundente, colpendo il 42enne allo stomaco.

In gravi condizioni

I colpi incassati dal 42enne, a quanto pare, sarebbero numerosi e sul suo corpo sarebbero state notate diverse ferite, la più profonda e grave allo stomaco, come detto.

All’arrivo in ospedale pare che il 42enne fosse in gravi condizioni, ma al momento non si conosce di più sul suo stato. L’uomo avrebbe comunque perso molto sangue.