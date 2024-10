Accoltellato in stazione a Melegnano vicino Milano, 22enne grave: aggredito da due giovani poi fuggiti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un ragazzo di 22 anni di origine nordafricana è stato accoltellato a Melegnano (Milano). L’episodio è avvenuto lungo il pomeriggio di giovedì 24 ottobre, nella stazione ferroviaria del comune meneghino. Le condizioni del giovane, secondo le prime informazioni riferite dall’Ansa, sarebbero gravi.

Giovane accoltellato alla stazione di Melegnano (Milano)

La vicenda si è consumata poco prima dello scoccare delle 17 quando è scattato l’allarme e il 118, giunto in stazione, ha soccorso il 22enne che presentava ferite da arma bianca al torace e alla schiena.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano).

Le indagini, due ragazzi ricercati

Sul caso indaga la Polfer che sta cercando di ricostruire l’accaduto. Dalle prime notizie frammentarie, il 22enne sarebbe stato avvicinato in stazione da due altri giovani, probabilmente anch’essi nordafricani, e a un certo punto è stato colpito con un’arma da taglio, una lama o forse un coccio di bottiglia.

Gli aggressori si sono dati alla fuga e ora sono ricercati. Sul posto anche la Polizia scientifica per i rilievi.

La svolta potrebbe giungere dalle immagini delle telecamere istallate nella zona della stazione, dove, oltre ai sanitari e agli agenti, si è precipitato anche l’assessore alla sicurezza Cristiano Vailati.

A lanciare l’allarme sono stati i passanti

Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale dai medici del 118 perché una delle ferite potrebbe essere penetrante. Era cosciente e con parametri stabili.

Ancora sconosciute, al momento, le motivazioni dell’aggressione. Per la polizia ferroviaria, come riferisce Fanpage.it, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti per lo spaccio di droga nei dintorni della stazione.

I primi ad accorgersi del ferito sono stati alcuni passanti che percorrendo piazza XXV Aprile hanno notato il ragazzo a terra. Il 22enne non aveva con sé i documenti.