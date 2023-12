Accoltellato e abbandonato in un parcheggio a Brescia: mistero sulla morte di un uomo, caccia al killer

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Macabra scoperta nella tarda serata di domenica 24 dicembre 2023 in un parcheggio pubblico di Brescia. Un uomo, che sembrerebbe avere all’incirca 60 anni, è stato trovato morto, col corpo abbandonato che presenta numerose ferite da taglio. È mistero su quanto sia capitato, con le forze dell’ordine che si sono messe alla ricerca del killer.

Omicidio a Brescia, giallo sulla morte

La tragica scoperta è stata fatta nella sera della vigilia di Natale in un parcheggio di Brescia. In via Milano, all’altezza del civico 81, attorno alle 21 è stata segnalata la presenza di una persona riversa a terra da parte di alcuni passanti che hanno avvertito prima il 118 e poi le forze dell’ordine.

Ma all’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il corpo, abbandonato nell’ampia area di parcheggio, è stato rinvenuto con diverse ferite di arma da taglio e le forze dell’ordine hanno deciso di aprire un’indagine per cercare di capire cosa sia successo.

Ferite da arma da taglio

Come detto, sul corpo dell’uomo sono state trovate diverse ferite provocate da un’arma da taglio, ma non è chiaro in che contesto la vittima possa essere stata colpita. L’arma non è stata ritrovata, ma gli uomini dell’arma accorsi sul posto non hanno dubbi che possa trattarsi di omicidio.

Le indagini, che sono state affidate ai carabinieri di Brescia, sono volte a chiarire i contorni della vicenda. L’uomo, che deve ancora essere identificato, sarebbe di origine straniera e avrebbe circa 60 anni.

Caccia al killer

L’uomo sarebbe stato colpito più volte, ma non è ancora chiaro se sia rimasto vittima di un attacco di una o più persone. Bisognerà anche capire se si sia trattato di un pestaggio, una rissa o un tentativo di rapina finito male, con l’uomo che potrebbe avere reagito provocando l’azione violenta.

I militari bresciani, insieme ai colleghi del Nucleo investigativo, sono dunque al lavoro per chiarire l’accaduto. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso che saranno necessari anche per individuare i responsabili.