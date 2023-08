Accoltellato a Ponticelli dopo la lite all'asta del Fantacalcio: 15enne ferito alle gambe, fermato aggressore

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito in una lite scoppiata a Ponticelli, quartiere di Napoli, nella serata di mercoledì 30 agosto 2023. Il giovane, secondo quanto si apprende, sarebbe stato aggredito al termine di una lite durante l’asta del Fantacalcio.

15enne ferito alle gambe

L’episodio è stato registrato nella tarda sera di mercoledì 30 agosto 2023 in via Scarpetta. Protagonisti un 15enne, ferito da un fendente alla gamba, e un gruppo di giovani che lo hanno accerchiato e aggredito poco prima della mezzanotte.

In un primo momento sembrava che gli aggressori fossero sconosciuti al giovane, ma poi nelle ore successive è emerso un altro quadro. Secondo quanto si è appreso, infatti, l’accoltellamento si è verificato al termine di una lite per l’asta del Fantacalcio.

Il 15enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Villa Betania per le prime cure e poi trasferito all’ospedale del Mare, dove si trova ancora ricoverato anche se non è in pericolo di vita. Ma le condizioni della gamba, fa sapere il Corriere del Mezzogiorno, preoccupano i medici che non hanno ancora escluso il rischio di amputazione.

Fermato l’aggressore

Nelle ore successive all’aggressione il 15enne è stato sentito dagli investigatori e ha raccontato quanto successo. Il ragazzo ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di coetanei al termine dell’asta per il Fantacalcio nella quale era scoppiata una lite.

Grazie al racconto del 15enne è stato anche possibile restringere il cerchio su un giovane, un 16enne per il quale è stato emesso un provvedimento di fermo come persona sospettata del fatto. Il minorenne si trova negli ufficio della Squadra Mobile della Questura partenopea.

Cos’è l’asta del Fantacalcio

Un caso di violenza che, come detto, è esploso durante l’asta del Fantacalcio. Si tratta di uno dei momenti più importanti del gioco di simulazione del campionato di Serie A in cui i partecipanti, tutti appassionati del mondo del pallone, mettono in scena una vera e propria asta per assicurarsi dei giocatori nella propria squadra.

Al termine delle offerte, ogni fantallenatore avrà quindi a disposizione una sua squadra come fosse una vera e propria società, e ogni weekend sarà chiamato a schierare gli 11 titolari più la panchina per competere contro altre fantasquadre. Al termine della stagione, in base alla modalità di gioco scelta, viene quindi incoronata la squadra vincitrice della “lega” creata tra gli amici.

Ancora violenza a Napoli

E quello di Ponticelli è l’ennesimo caso di violenza a Napoli che la mattina del 31 agosto 2023 si è svegliata sconvolta per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo.

Il 24enne, infatti, è stato trovato privo di vita in piazza Municipio e un minorenne è stato fermato e sentito come sospettato dell’uccisione del giovane musicista che sarebbe stata causata da un diverbio per uno scooter posteggiato male.