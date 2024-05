Accoltellato a Civezzano vicino Trento al supermercato mentre è in fila alla cassa: 54enne in rianimazione

È stato colpito alla gola con una lama mentre si trovava in fila per pagare alla cassa. Un 54enne è stato accoltellato in un supermercato di Civezzano, in provincia di Trento, e si trova adesso ricoverato in rianimazione in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto nel centro commerciale Ovrea davanti a diversi testimoni tra clienti e personale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, vittima e aggressore si conoscevano. L’autore dell’accoltellamento è stato arrestato dai carabinieri.

L’accoltellamento al supermercato vicino Trento

L’accoltellamento è avvenuto intorno alle 16.30 di lunedì 20 maggio. L’aggressore si sarebbe avvicinato alla vittima da dietro mentre era in fila e, senza preavviso o che ci fosse nessun diverbio, lo ha colpito con un fendente alla gola.

Dopo aver accoltellato il conoscente, l’uomo si è dato alla fuga, prima di essere individuato nell’arco di un quarto d’ora nelle vicinanze di un’altra area commerciale, quella di Ponte Regio, nel comune di Pergine. Bloccato da una pattuglia del nucleo radiomobile di Borgo Valsugana, è stato preso in consegna i carabinieri di Civezzano e messo a disposizione delle autorità giudiziarie.

Il comune di Civezzano, nel Trentino, dove è avvenuta l’aggressione a supermercato

L’aggressione a Civezzano

L’arresto immediato dell’aggressore è stato possibile anche grazie all’intervento di due commesse che hanno tentato di bloccarlo rallentandone e hanno cercato di dare i primi soccorsi al ferito.

La vittima, 54 anni di Caldonazzo, è stata portata in gravi condizioni all’Ospedale Santa Chiara. Si trova ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata.

Le indagini sull’aggressione a Civezzano

Da quanto risulta dalle prime ricostruzioni, l’aggressore è un uomo senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine. Come riportato da il T quotidiano, si tratterebbe di un 40enne senza fissa dimora originario della provincia di Brescia, da poco tempo in Trentino.

Il movente non sarebbe ancora chiaro, ma è escluso un tentativo di rapina finito male. Stando alle prime ipotesi, dietro l’accoltellamento ci sarebbe un attacco d’ira. Sul luogo dell’aggressione è stato recuperato il coltello da 15 centimetri utilizzato dall’autore del gesto.