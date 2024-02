Accoltellate tre persone alla stazione di Parigi in Francia: arrestato un uomo con documento italiano

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un uomo sospettato di aver accoltellato nella mattinata di sabato 3 febbraio almeno 3 persone alla stazione di Lione a Parigi, è stato arrestato.

L’arresto dell’uomo a Parigi

A comunicare all’agenzia di stampa ‘Afp’ l’arresto dell’uomo accusato di aver accoltellato almeno 3 persone a Parigi è stata la Questura. Non si conosce ancora il motivo dell’aggressione.

Il bilancio dell’attacco a Parigi

Secondo un rapporto provvisorio della Questura, riportato dall’agenzia ‘ANSA’, l’attacco è avvenuto attorno alle 8 del mattino di sabato 3 febbraio e ha provocato un ferito grave (che, in ogni caso, non sarebbe in pericolo di vita) e due feriti lievi.

L’attacco è avvenuto alla stazione Gare de Lyon, una delle più antiche di Parigi.

Il retroscena sul documento italiano

Stando a quanto riferito da ‘Le Parisien’, l’uomo ritenuto responsabile dell’attacco, al momento dell’arresto, avrebbe mostrato alle autorità un permesso di soggiorno italiano. Una fonte della polizia ha però dichiarato all’agenzia di stampa ‘Afp’ che l’uomo arrestato “ha presentato alla polizia una patente italiana”.

Il sospetto autore dell’attacco sarebbe, però, un uomo di 32 anni di nazionalità maliana.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.