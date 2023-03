Accoltellata dall'ex a Trieste mentre tornava a casa: grave 45enne, aveva già denunciato l'aggressore

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una donna di 45 anni, originaria dei Balcani, è stata accoltellata nella tarda serata di mercoledì 8 marzo 2023 a Trieste. La donna, che stava rincasando, è stata aggredita dall’ex e ora si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cattinara. Caccia all’uomo, fuggito dopo aver inferto più coltellate alla vittima.

Accoltellata a Trieste, grave 45enne

L’aggressione si è consumata nella serata di mercoledì 8 marzo 2023 a Trieste, poco dopo le 21. Proprio nel giorno della festa della donna, una 45enne originaria dei Balcani è stata presa di mira dall’ex che l’ha accoltellata mentre stava tornando a casa.

L’episodio, secondo quanto riferiscono le testate locali, si è verificato in via del Veltro. La donna, ferita gravemente, è stata colpita più volte alla schiena con un coltello a serramanico. Fortunatamente, secondo un primo esame, i fendenti non avrebbero leso organi vitali.

La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cattinara. Secondo quanto si apprende, però, non sarebbe in pericolo di vita. Nonostante le ferite e lo spavento la donna è sempre rimasta cosciente.

La donna aveva già denunciato l’ex

Sullo sfondo di questa ennesima aggressione ai danni di una donna c’è un presunto quadro di violenze pregresse. La donna, infatti, aveva già denunciato l’uomo, suo ex compagno di origine kosovare.

L’ultima denuncia era arrivata proprio nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023, per questo non si esclude che l’uomo potrebbe essersi scagliato contro la donna per vendicarsi per la denuncia subita, probabilmente, dopo altre violenze.

Caccia all’aggressore

Dopo l’aggressione, però, si sono perse le tracce dell’uomo. L’aggressore, infatti, si è allontanato dalla zona e all’arrivo di soccorsi e polizia sul luogo non è stato trovato.

Le forze dell’ordine hanno quindi iniziato le ricerche dell’uomo, che potrebbe essersi nascosto con la complicità di qualche amico. Sul fatto che sia l’ex compagno della donna ci sono pochi dubbi, con la vittima stessa che avrebbe confermato il tutto alle forze dell’ordine e con alcuni testimoni, che hanno assistito alla brutale aggressione, che hanno fornito l’identikit dell’uomo che l’ha accoltellata.

Proprio a Trieste, qualche giorno fa, si era consumata un’altra tragedia: due ultraottantenni sono stati trovati morti in casa, col marito che ha prima sparato alla moglie e poi si è tolto la vita.