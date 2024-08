Accoltellamento in centro a Genova in Sottoripa: grave un uomo di 30 anni, fermato il presunto assalitore

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Episodio di violenza a Genova, dove un 35enne ha subito un accoltellamento nel centro storico, sotto i portici di via Sottoripa all’altezza di vico del Serraglio. L’uomo è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Martino, mentre il presunto autore dell’aggressione è stato fermato dagli agenti della polizia locale.

L’accoltellamento in via Sottoripa a Genova

L’episodio è avvenuto intorno alle 18 di sabato 10 agosto nel pieno centro del capoluogo ligure, non distante dai dehors dei locali che danno su piazza Caricamento.

Il 35enne è stato colpito da molteplici fendenti al petto e, dopo aver ricevuto i colpi, si sarebbe accasciato al suolo. Lo riporta il sito di news locale Genova24.it.

La violenza è avvenuta a Genova, sotto i portici di via Sottoripa all'altezza di vico del Serraglio

Arrestato il presunto assalitore

Dopo essere intervenuta e aver transennato la zona, la polizia locale ha arrestato il presunto assalitore.

Il coltello che avrebbe utilizzato per la violenza è stato sequestrato dopo essere stato rinvenuto poco distante dal luogo del crimine.

Entrambi gli uomo coinvolti nell’episodio sono di origine magrebina e sarebbero attivi nell’ambito dello spaccio di stupefacenti.

Spetterà ai Carabinieri indagare sull’accaduto e risalire al movente. Sono al vaglio le testimonianze dei presenti.

Sono rimasti sotto choc alcuni passanti, anche turisti, e i commercianti della zona che hanno assistito alla scena.

L’accoltellamento a Roma

Lo scorso giovedì 8 agosto, una lite nella Metro C di Roma per un posto a sedere si è trasformata in una violenta aggressione nella quale un giovane gambiano di 28 anni è stato accoltellato più volte al torace.

L’episodio è avvenuto nella stazione di Torre Gai. Numerose le chiamate di supporto, che hanno permesso l’intervento rapido delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza sanitari.

I due aggressori si sono dati alla fuga, ma poco dopo sono stati fermati e portati in caserma. La vittima è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata, dove è stato accolto in codice rosso.