Accoltella più volte la moglie durante un litigio a Torino, 70enne fermato dalla polizia: come sta la donna

Le notizie sono ancora frammentarie: un uomo di 70 anni avrebbe accoltellato la moglie ripetutamente durante una violenta lite a Torino, nel quartiere di Borgo Filadelfia. L’uomo è stato arrestato e la donna si trova all’ospedale con ferite gravi. L’episodio si è consumato nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio e le dinamiche sono ancora in fase di accertamento.

Donna accoltellata a Torino

L’episodio ha avuto luogo a Torino, nella via Galluppi 25/10 del quartiere Borgo Filadelfia, durante il pomeriggio di mercoledì 10 gennaio.

Una donna è stata accoltellata durante una lite all’interno della propria abitazione. Lo riporta ‘La Stampa’.

Una donna di 65 anni è stata accoltellata nella sua abitazione a Torino. La polizia ha fermato il marito di 70 anni

Secondo una prima indiscrezione, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente al torace.

L’aggressione, aggiunge ‘La Stampa’, si sarebbe consumata all’interno della camera da letto. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini che hanno sentito le urla della coppia durante la violenta lite.

L’arresto del marito

La polizia ha fermato il marito, un uomo di 70 anni come riporta ‘Torino Today’. Per il momento non è dato sapere quale sia stata la causa scatenante la lite, né se la coppia sia nuova alle liti violente.

Sempre ‘Torino Today’ riporta che l’uomo è ora accusato di tentato femminicidio.

Come sta la donna

La donna è stata trasportata con codice rosso all’ospedale Molinette ed è in condizioni gravi.

Le prime indiscrezioni arrivano proprio dall’ospedale: la 65enne è stata colpita ripetutamente al torace e all’addome, ed è stata portata in sala operatoria per una grave ferita che ha coinvolto diaframma e milza.

La prognosi è riservata.

Il caso dell’autogrill

La notizia arriva nello stesso giorno della svolta nelle indagini sulla donna accoltellata in un autogrill il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano.

Mercoledì 10 gennaio è arrivata la notizia del fermo dell’ex marito, che inizialmente si era reso collaborativo con gli inquirenti. La donna era stata accoltellata ad una gamba mentre attendeva che le figlie uscissero dalla stazione di servizio. L’aggressore aveva aperto la portiera, era incappucciato e dopo l’agguato era fuggito a bordo di un’auto.

Anche in questo caso, gli inquirenti sono al lavoro per accertare la responsabilità del marito e le ragioni dell’aggressione.