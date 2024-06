Accoltella la compagna a Tuoro vicino Perugia, ferita anche la figlia di 5 anni: era in braccio alla mamma

Dramma a Tuoro sul Trasimeno, vicino Perugia. Un uomo di 34 anni è stato arrestato venerdì 14 giugno dopo aver accoltellato la compagna, forse perché non accettava la fine della relazione. La donna, trasportata d’urgenza in ospedale, è in pericolo di vita. Ferita – ma non gravemente – anche la figlia di 5 anni: sembra che la bambina fosse in braccio alla sua mamma, in casa, al momento dell’aggressione.

La lite sfociata nell’aggressione

I carabinieri hanno ricostruito la vicenda.

Sembra che la coppia, in piena notte, stesse litigando “verosimilmente” per via della fine della relazione, non accettata dal 34enne, coetaneo della compagna.

Fonte foto: Tuttocittà.it Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia

L’uomo, di origini marocchine, si sarebbe scagliato sulla donna, che pare avesse in braccio la figlia di 5 anni, forse svegliata dalle urla.

Grave la madre, ferita la bimba

Oltre ad accoltellare la compagna con una lama, l’aggressore avrebbe colpito anche la bimba, alle gambe: la piccola, al contrario della madre, non è in pericolo di vita.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove è stata immediatamente operata per via delle gravi lesioni e dell’emorragia conseguente ai numerosi fendenti al polmone e all’intestino.

La figlia invece è stata portata al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale, per essere operata come la mamma.

Arrestato l’uomo durante la fuga

I carabinieri hanno arrestato il 34enne, datosi alla fuga a piedi dopo l’aggressione.

Scappando si sarebbe liberato dell’arma, ma i militari lo hanno trovato intorno alle 3 di notte con i vestiti ancora sporchi di sangue, fermandolo con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della compagna e lesioni gravissime cagionate alla figlia.

Condotto al comando provinciale dei carabinieri, è stato interrogato e tradotto in carcere.

Chi ha chiamato i soccorsi

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a chiamare i soccorsi sarebbero stati un parente della coppia e un vicino di casa, svegliato dalle urla nel cuore della notte.

L’Ansa aggiunge che pare non ci fossero state in passato denunce da parte della donna per violenze subite.