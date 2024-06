Accoltella il padre per difendere la madre a Chiavenna, provincia di Sondrio: l'uomo è in prognosi riservata

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia familiare a Chiavenna. Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato il padre per difendere la madre nella cittadina in provincia di Sondrio. L’uomo è in prognosi riservata, il figlio è stato denunciato ma è rimasto in libertà.

L’aggressione di Chiavenna: figlio accoltella il padre

Nel pomeriggio dell’8 giugno un ragazzo di 16 anni di origine marocchina ha accoltellato il padre durante una lite familiare nella sua casa di Chiavenna, in provincia di Sondrio. Secondo le prime ricostruzioni, l’avrebbe fatto per difendere la madre.

La donna infatti avrebbe subito numerose aggressioni da parte del marito durante gli anni di matrimonio. L’uomo è anche il padre di altri 4 figli oltre al ragazzo che è intervenuto durante la lite e lo ha accoltellato.

Fonte foto: Tuttocittà Chiavenna, dove è avvenuta l’aggressione

L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite in famiglia durante la quale l’uomo avrebbe aggredito nuovamente la moglie. Il ragazzo lo ha quindi accoltellato due volte alla schiena, forse perforandogli un polmone.

Le indagini dei carabinieri: denunciato il 16enne

Stando a quanto riportato dal sito internet del quotidiano Il Giorno, sul caso starebbero indagando i carabinieri della cittadina che sarebbero stati chiamati poco dopo che era avvenuto il fatto insieme ai soccorsi.

Gli investigatori hanno quindi informato il magistrato di turno della Procura dei minori, che si occupa del caso data l’età dell’aggressore. Avendo 16 anni infatti il ragazzo è perseguibile, ma non dalla giustizia ordinaria.

Al momento il sedicenne risulta denunciato per lesioni gravissime, anche se non è stato arrestato e rimane in stato di libertà anche alla luce del fatto che la famiglia ha avvisato spontaneamente le autorità di quanto accaduto.

Le condizioni dell’uomo accoltellato

Oltre ai carabinieri, sono arrivati alla casa di Chiavenna in cui è avvenuto il fatto, sono arrivati anche i soccorsi per l’uomo che era stato accoltellato due volte alle spalle dal figlio durante una lite familiare.

Giudicando gravi le condizioni dell’uomo, i soccorritori hanno deciso di trasportarlo con un elicottero all’ospedale Manzoni di Lecco, perché potesse ricevere le cure di primo soccorso e valutare meglio le condizioni del suo polmone, che potrebbe essere rimasto perforato.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni. La prognosi rimane riservata e non si ha certezza sul fatto che possa o meno essere in pericolo di vita.