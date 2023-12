Accoltella il compagno della vicina alla gola a Modena, arrestata 53enne: dovrà rispondere di tentato omicidio

Ha accoltellato alla gola il compagno della vicina di casa a Modena, per questo una donna di 53 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio ed è stata trasferita in carcere. Per il momento non è dato conoscere i motivi dell’aggressione che secondo le prime notizie si sarebbe consumata per strada degenerando, appunto, nell’accoltellamento da parte della donna.

Accoltella il compagno della vicina a Modena

La vicenda si è consumata alle 22:45 di venerdì 22 dicembre a Modena, nella via Fucini della zona Cittadella, per strada.

Secondo ‘LaPressa’, la vittima è un uomo di 32 anni di origine tunisina, che in quel momento era arrivato in via Fucini per andare a trovare la compagna.

Fonte foto: TuttoCittà.it Una donna ha accoltellato il compagno della vicina a Modena ed è stata arrestata per tentato omicidio

Proprio in quel momento è scattata l’aggressione: l’uomo è stato raggiunto da due fendenti, uno alla coscia e un altro al collo.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato la donna di fronte alla propria abitazione e con gli abiti ancora intrisi di sangue. All’interno del suo appartamento, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto due coltelli a serramanico, entrambi riportanti tracce di sangue.

Come sta l’uomo

Come riporta ‘Il resto del Carlino’, il 32enne è stato trasportato presso il Policlinico d’urgenza.

L’uomo ha riportato una ferita profonda di 10 centimetri e per questo è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora sarebbe fuori pericolo.

Arrestata la 53enne

Come già detto, per il momento non è dato conoscere la causa dell’aggressione, né è noto se tra la vittima e la donna vi fossero dissapori protratti nel tempo.

La donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Nel primo pomeriggio di sabato 23 dicembre la 53enne è stata interrogata dal pubblico ministero.

La squadra mobile, incaricata allo svolgimento delle indagini, ha trasferito la donna al carcere di Sant’Anna. Le indagini per ricostruire le dinamiche dell’aggressione e il movente sono ancora in corso.

Recentemente Modena è stata teatro di un altro accoltellamento: un 17enne è rimasto ferito gravemente mentre si trovava alla fermata dell’autobus intorno alle 22. Prima di colpirlo con la lama, gli aggressori lo avrebbero inseguito per diversi metri probabilmente a scopo di rapina.