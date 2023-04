Accoltella due uomini a Milano dopo una lite in strada: arrestato 20enne, rintracciato al pronto soccorso

Violenta lite scoppiata nel pomeriggio di domenica 2 aprile a Milano, a seguito di un banale incidente stradale. Due fratelli sono stati accoltellati in via Arquà, nei pressi di via Padova.

Arrestato 20enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 20enne di origini egiziane ritenuto responsabile della violenta aggressione ai danni di due fratelli, anch’essi egiziani.

Il giovane, secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, è stato individuato nei pressi del pronto soccorso del San Raffaele dove si era recato per una ferita al polso sinistro.

Era stato dimesso con prognosi di 35 giorni in attesa di un intervento alla mano.

Feriti due fratelli

Stando alle prime ricostruzioni, le vittime dell’aggressione, due fratelli egiziani, sono un 41enne che ora si troverebbe all’ospedale Niguarda intubato e in rianimazione.

Non sarebbe in pericolo di vita. Il fratello, un 39enne, è invece ricoverato al Fatebenefratelli, e non verserebbe in gravi condizioni.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il teatro della violenta aggressione: all’ospedale sono finiti due fratelli

La dinamica

La lite, riferisce l’agenzia Ansa, sarebbe scoppiata alle ore 15.00 nel pomeriggio di domenica 2 aprile, in via Arquà, quando un’automobile con a bordo tre uomini originari dell’Egitto, avrebbe urtato una bicicletta con in sella il 20enne, connazionale, che stava pedalando in contromano.

Da lì sarebbe nata un’accesa discussione per i danni alla carrozzeria dell’automobile.

Il ciclista 20enne avrebbe reagito estraendo un taglierino e colpendo i due fratelli poi finiti in ospedale.

