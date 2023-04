Accoltella avvocata in studio poi va a casa e si suicida a Oderzo: Meri Morz ricoverata dopo l'aggressione

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia nel Trevigiano. Un’avvocata è stata aggredita e accoltellata da un suo cliente a Oderzo. La donna ferita, non in gravi condizioni, è stata trasportata all’ospedale. L’uomo che l’avrebbe aggredita è stato poi trovato morto nella sua abitazione, si sarebbe suicidato.

Uomo trovato morto in casa a Oderzo

Un uomo di 52 anni è stato trovato morto nella mattinata di lunedì 24 aprile all’interno di un’abitazione, un rustico di proprietà della sua famiglia a Oderzo, in provincia di Treviso.

Stando alle prime informazioni, l’uomo si sarebbe tolto la vita. Secondo quanto riporta Ansa, l’uomo, di professione infermiere, poco prima avrebbe aggredito e accoltellato un’avvocata nei pressi del suo studio legale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il fatto è avvenuto a Oderzo, in provincia di Treviso

L’aggressione all’avvocata

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe il responsabile di un’aggressione ai danni di una nota avvocata di Oderzo avvenuta in mattinata attorno alle 10 nello studio legale della professionista in via Dall’Ongaro.

Come riporta il Gazzettino, la vittima dell’aggressione è Meri Morz, avvocata civilista di 50 anni molto nota in città, ex assessore.

L’aggressore, da tempo cliente dello studio legale, avrebbe avuto una discussione su un contenzioso civile seguito dalla professionista che è poi sfociata in aggressione. Il 52enne avrebbe ferito la donna con un coltello, colpendola con diversi fendenti.

Come sta l’avvocata Meri Morz

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Oderzo. Fortunatamente la professionista non è in gravi condizioni: ha riportato ferite superficiali ad un braccio e ad una mano.

Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Conegliano, sotto la direzione della Procura di Treviso. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.