Abusi sessuali a Ostia su minorenni in spiaggia, arrestati due uomini: hanno rischiato il linciaggio

Due uomini sono stati arrestati e condannati per abusi sessuali commessi nei confronti di tre ragazzine, tra cui due minorenni, nel litorale romano di Ostia. I due episodi sono avvenuti a distanza di poche ore nella giornata di Ferragosto, quando, approfittando della ressa in spiaggia per la festività, hanno molestato e palpeggiato le adolescenti, rischiando di essere linciati dalla folla. Entrambi hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato e sono stati condotti in carcere.

Gli abusi ad Ostia

Il primo episodio ha riguardato una ragazza di 18 anni che si è vista improvvisamente abbracciare da uno sconosciuto, un cittadino egiziano di 34 anni, sulla spiaggia libera di Ostia, intorno all’ora di pranzo del 15 agosto.

La maggiorenne è riuscita ad allontanare con forza l’uomo, che non contento si è però lanciato su una 15enne toccandola su diverse parti del corpo e cercando di bloccarla. Una situazione che non è sfuggita a un bagnino, il quale ha subito chiamato la polizia.

Il linciaggio sfiorato

Nel frattempo, però, la vittima degli abusi era corsa in lacrime dai genitori, raccontando la violenza subita. Le voci sull’accaduto si sono sparsi velocemente tra i bagnanti in zona e in poco tempo il 34enne si è ritrovato circondato da circa una quarantina di bagnanti decisi a picchiarlo.

Soltanto l’intervento del bagnino e la volontà da parte dei genitori della ragazzina di affidare alla polizia il violentatore hanno evitato il linciaggio dell’uomo, “salvato” dall’arrivo degli agenti che lo hanno arrestato.

La misura cautelare è stata convalidata e il 34enne è stato condotto in carcere dopo la scelta di essere processato con il rito abbreviato.

Stessa decisione e stessa condanna a 3 anni e 4 mesi per un altro cittadino egiziano di 28 anni, che qualche ora dopo ha palpeggiato una tredicenne ancora una volta ad Ostia.

L’uomo, completamente ubriaco, ha messo le mani addosso alla minorenne mentre era in acqua: la ragazzina è riuscita a scappare e a raccontare tutto al padre, che ha bloccato con le cattive il 28enne, in attesa dell’arrivo dei carabinieri.

La violenza sessuale a Olbia

I due episodio si sono verificati nelle stesse ore in cui una 15enne subiva una violenza sessuale a Olbia, sulla spiaggia di Porto Istana, nella notte di Ferragosto.

Il violentatore, subito identificato e denunciato alla Procura dei minori di Sassari, sarebbe stato un 17enne conosciuto poco prima.