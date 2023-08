Abusi sessuali durante Miss Universo, l’organizzazione taglia i ponti con i concorsi di Indonesia e Malesia

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’organizzazione Miss Universo ha deciso di terminare la propria collaborazione con la controparte indonesiana in seguito a denunce di abusi sessuali. I fatti sono accaduti nella competizione indonesiana, ma questa gestisce anche il concorso di bellezza della Malesia. Le denunce sono ora sotto indagine.

Denunce di abusi sessuali

Sono sei le concorrenti del concorso di bellezza Miss Universo Indonesia che si sono fatte avanti per denunciare. Le accuse sono gravi: abusi sessuali. Secondo le denunce alla polizia alle giovani partecipanti sarebbe stato chiesto di spogliarsi per controllare il corpo da cicatrici e smagliature. Alcune hanno denunciato lo scatto di foto (non autorizzate dal regolamento del concorso) al loro corpo nudo.

Le giovani sono state ringraziate dal marchio Miss Universo per aver trovato il coraggio di parlare e denunciare. L’organizzazione ha annunciato che sono allo studio nuove misure e politiche per evitare che comportamenti simili si possano verificare in futuro in altre parti del mondo.

Le dichiarazioni di Miss Universo

“Alla luce di ciò che abbiamo appreso, è diventato chiaro che questa Miss Universo Indonesia non ha rispettato gli standard e l’etica del nostro marchio”, ha dichiarato l’organizzazione di Miss Universo su X (ex Twitter). Con questo tweet Miss Universo chiude i ponti con Miss Universo Indonesia e Malesia.

La priorità è creare uno spazio sicuro per le donne e per questo la denuncia delle concorrenti è stata presa molto sul serio dall’organizzazione.

La risposta di Miss Universo Indonesia

La direttrice di Miss Universo Indonesia, Poppy Capella, che è la portavoce del franchise in Indonesia e in Malesia, ha risposto al taglio dei ponti. “Non sono stata assolutamente coinvolta e non ho mai saputo, ordinato, richiesto o permesso a nessuno di coloro che hanno avuto un ruolo e partecipato al processo di Miss Universo Indonesia 2023 di commettere violenza o molestie sessuali attraverso il controllo del corpo”, ha scritto su i suoi social.

La donna ha negato ogni possibile coinvolgimento, mentre la polizia sta esaminando le videocamere di sorveglianza per chiarire le responsabilità dei fatti. Per i concorsi di bellezza è un periodo piuttosto turbolento, come per il caso italiano che ha visto concorrenti trans partecipare a Miss Italia per contestare il regolamento transfobico della competizione.