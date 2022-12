Abusi ginnastica, denuncia di Carlotta Ferlito a Le Iene: "Schiaffi e insulti, chiamata 'maiale', umiliata"

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Schiaffi e insulti. Carlotta Ferlito, ex ginnasta nel giro della Nazionale che ha partecipato anche a varie Olimpiadi, ha raccontato la sua esperienza, denunciando violenze fisiche e psicologiche che avrebbe subìto durante gli anni di preparazione alle gare. Denunce che, sostiene la 27enne catanese, le sarebbero costate una querela. Lo ha raccontato durante l’ultima puntata de ‘Le Iene’.

Cosa ha detto a Le Iene

Carlotta Ferlito ha scelto la puntata di martedì 6 dicembre della trasmissione ‘Le Iene’ per raccontare la sua esperienza.

Ecco cosa ha detto: “Vi assicuro che per un’atleta la cosa più difficile al mondo è essere allontanata dallo sport che hai praticato fin da piccola, lo sport per cui hai dato tutto. Ma io ho parlato con la convinzione che se provi a far sentire la tua voce, alla fine, qualcuno ti ascolta”.

Fonte foto: ANSA Carlotta Ferlito dopo l’oro alle Universiadi di Napoli, in uno scatto del 7 luglio 2019

“Questo sport – ha aggiunto – non può e non deve più essere fatto anche di violenze psicologiche e fisiche. Nessuna ragazzina dovrebbe essere presa a sberle, umiliata se chiede di andare in bagno, costretta a fare esercizi dove rischia l’osso del collo solo per punizione. Essere chiamata ‘maiale’ per aver osato mangiare un biscotto in più. Nessuna dovrebbe essere costretta a dimenticare dove sta il confine fra il giusto e lo sbagliato, fra normalità e malattia, come invece è successo a me, che, a un certo punto, ho accettato quasi tutto. Io ho reagito e, oggi, quel confine ce l’ho ben presente”.

Carlotta Ferlito ha poi aggiunto che “per questo voglio scegliere con la mia testa, imparare a guardare al mio fisico con affetto anziché con paura, recuperare le cene saltate, stare lontana dalla violenza e imparare a perdonarmi. Voglio decidere quando e come inizia e finisce la mia carriera. Essere autonoma, anche scomoda se serve, non obbedire a nessuno. Ogni giorno cerco di migliorare, proprio come facevo in passato, da atleta. Solo che oggi lo faccio da persona, da donna. E questa volta lo faccio da sola, senza che nessuno possa permettersi di dirmi che cosa è giusto e cosa è sbagliato per me”.

La denuncia dopo Rio 2016

Come ricordato da ‘Repubblica’, Carlotta Ferlito ha deciso di denunciare i presunti abusi di potere subiti alla procura federale dopo le Olimpiadi di Rio 2016, quando aveva 21 anni.

Ha raccontato: “Il giudice mi ha chiesto: ‘Perché dici queste cose?’. Perché sono vere, forse? Non è stata fatta alcuna indagine, anzi ho ricevuto io una procedura federale e una querela per diffamazione. Tutti sanno tutto, anche il Coni“.

Chi è Carlotta Ferlito

Carlotta Ferlito è nata a Catania il 15 febbraio 1995.

Come ginnasta, ha partecipato ai Giochi olimpici giovanili di Singapore, alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio de Janeiro 2016, ai Mondiali di Tokyo 2011, Anversa 2013 e Glasgow 2015, a quattro Europei.

È conosciuta anche per la sua partecipazione al programma ‘Ginnaste – Vite parallele‘, in onda diversi anni fa su Mtv.