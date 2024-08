Abu Mazen annuncia la visita a Gaza in un discorso al parlamento turco: "Andrò, anche se mi costerà la vita"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, ha annunciato nel corso di una sessione straordinaria del parlamento turco che si recherà a Gaza. “Ho deciso di andare a Gaza con altri fratelli della leadership palestinese”, ha dichiarato il politico 88enne durante un discorso ad Ankara, tra gli applausi dei presenti.

Le parole di Abu Mazen

“Andrò, anche se mi costerà la vita. La nostra vita non vale più di quella di un bambino”, ha detto il leader dell’organizzazione politica e paramilitare palestinese Fatah. Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa.

Abu Mazen, che risiede a Ramallah in Cisgiordania, è arrivato in Turchia nella giornata di mercoledì 14 agosto, su invito delle autorità turche.

Fonte foto: ANSA Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani insieme ad Abu Mazen, a Ramallah

I motivi del divieto d’accesso a Gaza

Il politico non potrebbe recarsi nella Striscia di Gaza principalmente a causa delle tensioni politiche e della divisione territoriale con Hamas, che ha il controllo effettivo della zona e che vede Fatah (il suo partito politico) come un rivale.

Dopo la vittoria di Hamas nelle elezioni legislative del 2006, ci fu infatti un forte attrito tra le due forze.

Il culmine venne raggiunto nel 2007, quando Hamas prese il controllo della Striscia di Gaza con la forza, espellendo l’altra fazione e stabilendo un proprio governo de facto nella regione.

Da allora, Fatah e l’Autorità Palestinese (con sede in Cisgiordania) hanno perso il controllo diretto su Gaza.

I negoziati per il cessate il fuoco a Doha

Nel frattempo, a Doha in Qatar sono iniziati in i negoziati per il cessate il fuoco nella striscia e per il rilascio degli ostaggi.

Nella città mediorientale è presente una delegazione statunitense (di cui fa parte anche il capo della Cia, Bill Burns), quella israeliana (con il capo del Mossad, David Barnea) e alcuni alti funzionari egiziani.

Hamas non parteciperà ai negoziati, che si svolgeranno nei prossimi due giorni e che sono ospitati dallo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primo ministro qatariota.