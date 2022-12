Aboubakar Soumahoro, ex socio della Lega Braccianti a Striscia la Notizia: "Noi usati per fare carriera"

Aboubakar Soumahoro viene accusato da un ex socio della Lega Braccianti che si sfoga ai microfoni di ‘Striscia la Notizia’. Intervistato dall’inviato Pinuccio, il lavoratore agricolo Mamadou Balde muove delle accuse precise al deputato eletto nelle fila di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Durante il Covid abbiamo fatto richiesta per l’assegno del reddito d’emergenza”, dice Balde. “Soumahoro ci ha detto di fare tutti domanda dal nostro patronato e l’accordo con lui era che 25 euro sarebbero andati al patronato e 25 euro a noi braccianti”.

E qui l’accusa: “Abbiamo fatto più di 600 domande. Peccato che quando i soldi sono arrivati e abbiamo chiesto la nostra parte, Soumahoro ha cambiato faccia e ci ha ignorato. Ci ha sfruttato, ha utilizzato noi migranti per fare carriera“.

Indagata la suocera di Soumahoro

Le accuse di Mamadou Balde forniscono ulteriori elementi alla Procura che sta effettuando le indagini. Accuse da verificare, dal momento che al momento Soumahoro non risulta indagato, così come non è indagata la sua compagna Liliane Murekatete.

Ad essere indagata è la suocera di Soumahoro, Marie Therese Mukamitsindo, la quale, come riporta l’edizione romana del quotidiano ‘La Repubblica’, avrebbe già ammesso alcune responsabilità. In sintesi: “Avevamo lavoratori in nero e alcuni non sono stati pagati”.

Soumahoro intanto si è autosospeso dal partito.

Fonte foto: ANSA Aboubakar Soumahoro alla Camera dei deputati.

I bilanci della Lega Braccianti

Pinuccio poi affronta un altro tema, quello dei bilanci della Lega Braccianti. Durante la trasmissione ‘Piazza Pulita’ di Corrado Formigli, Soumahoro ha mostrato delle carte nelle quali alla voce ‘spese per i trasporti delle merci’ risultano circa 38mila euro.

“Eppure, gli ex soci di Aboubakar ci hanno fornito gli estratti conto di spesa e per i trasporti vengono fuori 3-4mila euro: gli altri 33mila dove sono finiti?”, si chiede Pinuccio.

Striscia la Notizia sulla villetta dei Soumahoro

Alcuni giorni fa ‘Striscia la Notizia’ si era occupata del caso Soumahoro per un altro motivo: l’acquisto di una villetta. Alla domanda di Corrado Formigli su dove i Soumahoro avessero preso i soldi per comprare casa, il deputato ha risposto “Ho scritto un libro”.

Nella puntata di venerdì 25 novembre ‘Striscia la Notizia’ ha messo in dubbio questa versione. In un servizio il conduttore Roberto Lipari ha detto che “quel libro in tre hanno ha venduto solo 9.000 copie, ma con una tiratura del genere si guadagnano circa 9.000 euro”.