Aborto, Gasparri presenta disegno legge per riconoscere la capacità giuridica del concepito: insorge il Pd

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha presentato un disegno di legge che potrebbe mettere in discussione il diritto all’aborto. La proposta prevede la modifica dell’articolo 1 del Codice Civile che stabilisce il riconoscimento dell’acquisizione della capacità giuridica “dal momento della nascita”.

La proposta

Il testo del disegno legge non è ancora disponibile, ma il ddl è stato depositato al Senato, come risulta dal sito, con il titolo “Modifica dell’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito” e attende di essere assegnato alla commissione competente, appena saranno costituite e entreranno nel pieno delle loro funzioni.

Secondo quanto scritto nel Codice Civile all’articolo 1 “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”.

Riconoscere la capacità giuridica del concepito significherebbe dunque fissare la concessione dei diritti nel momento del concepimento e non della nascita.

Gli altri ddl sul tema

Come riportato da Repubblica, sulla materia il senatore Maurizio Gasparri ha depositato anche altre proposte, come un ddl per introdurre il “reato di surrogazione di maternità commesso all’estero” e un altro per istituire la “Giornata della vita nascente”.

Le reazioni

Immediata la reazione delle opposizioni. Il Partito Democratico tramite le parole della capogruppo al Senato Simona Malpezzi: “In Senato FI ripresenta il ddl per modificare l’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del nascituro. Questa è la destra che ha a cuore la libertà delle donne, la destra che dice che non toccherà la 194. Inaudito“.

In Senato FI ripresenta il ddl per modificare l’art 1 del CC in materia di riconoscimento della capacità giuridica del nascituro. Questa è la destra che ha a cuore la libertà delle donne, la destra che dice che non tocchera la 194. Inaudito. — Simona Malpezzi (@SimonaMalpezzi) October 18, 2022

“Il disegno di legge del senatore Gasparri ha un solo scopo: minare alla radice la legge 194/78 sull’interruzione volontaria di gravidanza – è il parere della senatrice Pd, Valeria Valente: Si svelano dunque le promesse da mercante di Giorgia Meloni. Non serve abrogare o modificare la legge sull’aborto, basta approvare il disegno di legge di Fi e riconoscere il diritto alla vita del nascituro per vietare nei fatti la possibilità di abortire. Il contenuto di questo ddl è gravissimo – ha aggiunto – e rivela una volta per tutte, purtroppo per noi, la visione della destra della maternità e della libertà e dei diritti delle donne”.

“Gasparri scherza col fuoco, l’Italia si opporrà”, ha commentato la deputata M5S Chiara Appendino.

“Ci opporremo dentro e fuori il Parlamento, a difesa di tutte e di tutti”, ha dichiarato Riccardo Magi di +Europa.