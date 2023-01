Abitazione a fuoco a Romano Canavese, morta una donna. Il marito e il figlio ricoverati in ospedale

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia a Romano Canavese, in provincia di Torino. Una donna di 70 anni è morta in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione. Feriti e accompagnati in ospedale il marito e il figlio della donna, non sarebbero in pericolo di vita.

Incendio a Romano Canavese

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 17 gennaio, a Romano Canavese (To), piccolo comune a sud di Ivrea. Come riporta Ansa, l’incendio è scoppiato in una casa indipendente nel centro del paese, in Vicolo Alteni.

Secondo quanto emerso, il rogo si sarebbe sviluppato al piano terra dell’abitazione ed avrebbe avuto origine da una stufetta a legna.

Morta una donna di 70 anni

Quando i vigili del fuoco intervenuti sul posto sono entrati in casa hanno trovato la donna a terra al primo piano, priva di vita. La 70enne avrebbe perso la vita respirando il fumo prodotto dal rogo.

Secondo una prima ricostruzione, la 70enne dopo lo scoppio dell’incendio sarebbe salita al primo piano della casa, rimanendo intossicata dal fumo.

Feriti il marito e il figlio

Il marito di 81 anni che era in casa con lei è riuscito a mettersi in salvo uscendo in strada. Soccorso, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, non sarebbe grave.

Al pronto soccorso è finito anche il figlio della coppia, che abita altrove e che dopo essere arrivato sul posto è rimasto intossicato nel tentativo di soccorrere ai genitori.

I vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Ivrea stanno indagando sul rogo per chiarirne le cause.