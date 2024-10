A Tu Sì Que Vales mostrato uomo statua nudo senza censura: esplode il caso, la frase di Luciana Littizzetto

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Scandalo in prima serata. Ha destato numerose polemiche la scelta Mediaset di mandare in onda, privo di qualsiasi censura, il corpo nudo (ma dipinto da statua classica) di uno dei concorrenti del talent show Tu Sì Que Vales. E le battute di Luciana Littizzetto non bastano a stemperare la tensione.

Un uomo nudo a Tu Sì Que Vales

Tra i concorrenti che più hanno suscitato l’attenzione di spettatori e giudici, nel corso della puntata di Tu Sì Que Vales di sabato 12 ottobre, ci sono stati gli HFA.

Una squadra di performer che ha messo in scena uno show dedicato all’arte, fintamente ambientata in un museo. Al centro una guida turistica, attorniata da grandi statue classiche a grandezza d’uomo… rivelatesi in realtà persone vere.

Fonte foto: IPA Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, giudici di Tu Sì Que Vales

Persone totalmente nude e coperte soltanto da una vernice colorata. E ad andare in onda, senza alcuna copertura, sono state anche le parti intime di uno dei performer.

La frase di Luciana Littizzetto

I giudici della trasmissione, chiamati ad esaminare da vicino le statue viventi, non hanno fatto nulla per dissimulare la nudità dei concorrenti.

“Anche con il pisello vero” ha esclamato, irriverente come sempre Luciana Littizzetto. Mentre Gerry Scotti chiedeva a Rudy Zerbi di “dare un paio di colpetti”.

E la comica spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha infine rincarato la dose, commentando: “Adesso vedremo qualcosa di più sostanzioso, spero”.

Le polemiche sui social

Chissà se è stata anche per la mancata censura che Tu Sì Que Vales ha superato il 27% di share. Di certo è stato parecchio commentato sui social.

“Ma mi volevate avvisare che c’era un tipo nudo, ma siete pazzi, che imbarazzo con mia madre di fianco” ha commentato un giovane utente su X.

Altri, hanno denunciato l’incoerenza dell’emittente: “Il nudo integrale a Tu si que vales sì però al Grande fratello la censura anche se dicono ‘sono andato in bagno’”.

Ma c’è anche chi ha difeso la scelta Mediaset, come il giornalista Andrea Conti: “Ma se è una riproduzione di una statua classica perché mai dovrebbero censurarlo il pene? Al museo c’è il pixel o la foglia di fico? Dai”.

Meno conciliante il giornalista di TvBlog Massimo Falcioni: “Uno show che vive di post-produzione che si dimentica di censurare un uccello in prima serata. Niente di grave, ma per altri programmi si scese in piazza per mezzo capezzolo di fuori”.