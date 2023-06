A Treviso 10.000 auto senza assicurazione o revisione scoperte in mezza giornata: ma i vigili cercavano ladri

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

I vigili urbani di Treviso erano a caccia di auto rubate e hanno messo in atto un’indagine innovativa e a larga scala. Il risultato, però, ha lasciato gli agenti con un palmo di naso: quasi 10.000 fra le vetture controllate non risultavano in regola con l’assicurazione o con la revisione.

10.000 auto senza assicurazione o revisione a Treviso

Le auto fuori norma individuate a Treviso sono state 9.300 in 12 ore di controlli.

Monitorati tutti i veicoli in transito sulle strade cittadine a largo scorrimento: tangenziale, viale Vittorio Veneto, Feltrina e Viale della Repubblica.

Fonte foto: ANSA

Gli agenti si sono appostati dalle 8:00 alle 20:00 utilizzando il sistema di monitoraggio chiamato Targa System.

Il sistema scansiona le targhe e tramite un software invia in tempo reale le informazioni all’archivio digitale del ministero dei Trasporti dove i dati vengono incrociati.

“La finalità con la quale eravamo partiti era cercare auto rubate e per fortuna non ne abbiamo trovata nemmeno una”, commenta il comandante della polizia locale, Andrea Gallo, parlando con il Corriere del Veneto.

“Poi il sistema ci consentiva anche ulteriori ricerche e su quelle abbiamo insistito”, aggiunge Gallo.

I risultati: su 176mila vetture transitate, 4.500 sono risultate prive di copertura assicurativa e 4.800 sono risultate non in regola con la revisione.

I 9.300 automobilisti indisciplinati possono però dormire sonni tranquilli: nessuno di loro verrà multato.

“Tutti i dati – afferma Gallo – saranno cancellati entro una settimana nel rispetto della privacy. Poi è vero, non possiamo fare multe perché la sanzione va fatta in presenza quindi ho dato mandato di intensificare i controlli lungo le strade cittadine”.

Cosa succede senza revisione auto

Chi non sottopone la sua auto a regolare revisione incorre in una sanzione di 173 euro e nel ritiro della carta di circolazione fino a quando non sana la situazione.

Guida senza assicurazione: le conseguenze

Chi venga fermato alla guida di un’auto priva di assicurazione riceve una contravvenzione da 600 euro e il sequestro del veicolo.

Per i recidivi scatta la multa di 1.700 euro e, di nuovo, il sequestro del veicolo. In più c’è anche la sospensione della patente da 1 a 2 mesi.