A Torre Annunziata una donna spaccia col neonato in braccio, indagato anche un prete: il video dei carabinieri

Una vasta operazione dei carabinieri ha portato allo smantellamento di 15 piazze di spaccio di cocaina dislocate soprattutto in Campania. Misure cautelari sono state disposte per 51 persone. A Torre Annunziata, in provincia di Napoli, una donna è stata immortalata mentre spacciava tenendo un neonato in braccio. Coinvolto anche un sacerdote.

Blitz antidroga fra Napoli e Salerno

Il blitz dei carabinieri ha avuto luogo soprattutto fra Napoli e Salerno, ma operazioni sono state compiute anche a Catania e presso le carceri di Parma, Vibo Valentia, Sulmona, Benevento e Viterbo.

Dei 51 soggetti individuati, 15 si trovano in custodia cautelare in carcere, 17 agli arresti domiciliari, 19 sono stati destinatari di altre misure più leggere, quali l’obbligo di firma, 2 si trovano all’estero e 1 è ricercato. Indagato a piede libero per favoreggiamento anche un sacerdote di Torre Annunziata.

Sono 7 gli arresti in flagranza. Nell’operazione sono inoltre state sequestrate armi detenute illegalmente.

Rete di corrieri da Napoli e Roma

Una nota del procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, specifica che i soggetti, avvalendosi di corrieri della droga provenienti da Napoli e Roma, avrebbero dato vita a un giro d’affari di circa 8 milioni di euro, con oltre 500.000 euro in contanti sequestrati nel corso delle indagini.

Le attività e le ramificazioni della rete di spaccio sono state individuate grazie a una massiccia operazione, durata mesi, di intercettazioni telefoniche e ambientali. In totale sono stati recuperati 19 chili di cocaina.

Alcuni indagati occultavano la droga a casa di anziani o di altri soggetti incensurati mentre, come detto, almeno una donna è stata ripresa a spacciare tenendo in braccio un bambino, fingendosi una comune mamma a passeggio.

Droga nascosta nelle auto

La distribuzione avveniva tramite una serie di corrieri alla guida di auto in cui la cocaina era stata inserita in scomparti segreti.

Per recuperare la droga, gli investigatori hanno dovuto smontare pezzi di carrozzerie e di interni.