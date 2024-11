A Taverna morto calciatore 12enne dopo un malore in allenamento: il padre ha visto tutto, era sugli spalti

Tragedia a Taverna, piccolo comune in provincia di Catanzaro, nella serata di giovedì 7 novembre. Un ragazzo di soli 12 anni è morto sul campo di calcio durante un allenamento a causa di un improvviso malore, che ha colpito il giovane mentre giocava con i compagni sotto gli occhi del padre, presente sugli spalti.

Morto 12enne per un malore durante l’allenamento di calcio

Come riporta Ansa, nella serata di giovedì 7 novembre, il 12enne stava partecipando alla consueta seduta di allenamento presso il campo sportivo di Taverna, insieme ai compagni di squadra della scuola calcio locale, nella quale giocava come portiere.

La passione per il calcio lo accompagnava da sempre, e quello era uno dei tanti pomeriggi che dedicava al suo sogno.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà

La tragedia si è consumata a Taverna, in provincia di Catanzaro

Improvvisamente, senza alcun segno premonitore, il ragazzo si è accasciato al suolo, lasciando attoniti i presenti, tra cui il padre, che assisteva dall’alto degli spalti.

L’allarme è scattato immediatamente, e sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del Suem 118, che hanno avviato le manovre di soccorso per tentare di rianimarlo.

Purtroppo, nonostante l’impegno e gli sforzi dei medici, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini dei carabinieri

Sul luogo sono accorsi anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per comprendere le cause della morte.

Per far luce sull’episodio e chiarire la presenza di eventuali patologie pregresse, è stata disposta un’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni per stabilire con certezza le cause del decesso.

Lutto cittadino a Taverna

La notizia si è diffusa rapidamente, colpendo profondamente non solo i familiari, ma anche l’intera comunità di Taverna, che si è stretta attorno alla famiglia del 12enne.

L’amministrazione comunale ha espresso vicinanza ai genitori con una nota ufficiale, annunciando il lutto cittadino in segno di solidarietà.

Anche l’US Catanzaro, squadra di calcio locale, ha dedicato un messaggio di cordoglio al giovane e alla sua famiglia, con il presidente Floriano Noto che ha espresso affetto e vicinanza alla comunità locale.