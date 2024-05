A Tabriz la prima cerimonia funebre per il presidente dell’Iran Raisi: migliaia i cittadini in corteo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

I cinque giorni di lutto per il presidente Ebrahim Raisi, morto domenica 19 maggio in un incidente in elicottero, iniziano con una cerimonia funebre a Tabriz, capitale della provincia dell’Azerbaijian, verso la quale Raisi e il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian erano in viaggio. A guidare le preghiere è la guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei.

La prima cerimonia funebre a Tabriz

È in corso a Tabriz, la capitale della provincia dell’Azerbaijian orientale, la prima cerimonia funebre per il presidente Ebrahim Raisi.

Un lungo corteo per le vie della città ha dato il via ai cinque giorni di lutto nazionale istituiti per la morta del presidente dell’Iran.

Fonte foto: ANSA Le celebrazioni a Teheran

Nella giornata di lunedì 20 maggio, prima dell’inizio dei riti ufficiali, diversi raduni si sono svolti in numerose città del paese.

Migliaia di cittadini si sono riuniti nella centrale piazza di Valiasr a Teheran, la capitale dell’Iran, mostrando un ritratto del presidente.

A conclusione del corteo funebre di Tabriz, le salme di Raisi e delle altre vittime dell’incidente in elicottero di domenica saranno trasferite nella città santa di Qom, per poi essere spostate nella capitale.

I funerali di Raisi, presidente dell’Iran

In seguito al primo rito di Tabriz, nella serata odierna, l’Ayatollah Khameini guiderà le preghiere della cerimonia di addio di Teheran, dove mercoledì inizieranno le processioni ufficiali.

Dalla capitale, le spoglie del defunto leader saranno trasferite, nella giornata di giovedì 23 maggio, verso la provincia orientale del Sud Khorasan.

I funerali saranno celebrati presso il Mausoleo dell’Imam Reza, tra i principali santuari del gruppo religioso degli sciiti.

Infine, il corpo del presidente arriverà nella sua città natale, Mashhad, il luogo scelto per la sepoltura.

Anche i corpi delle altre vittime dell’incidente aereo, in seguito ai funerali, saranno sepolti nei rispettivi luoghi di nascita.

Il cordoglio internazionale

Una giornata di lutto nazionale è stata istituita anche in Turchia, “per condividere la tremenda angoscia del popolo iraniano”, così come dichiarato dal premier Erdogan.

Nella giornata di lunedì, in memoria di Raisi presso la sede del Consiglio di Sicurezza dell’Onu è stato osservato un minuto di silenzio.

Condoglianze all’Iran sono giunte anche da Papa Francesco, dalla Nato e dagli Stati Uniti.

“Esprimo il mio cordoglio per la morte del Presidente Ebrahim Raisi, del Ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian e di tutte le vittime della sciagura aerea che si è consumata nella giornata di ieri” sono state le parole del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.