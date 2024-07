Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un banchetto nuziale in mezzo alla strada a bloccare il traffico. È successo tra Sarno e San Valentino Torio, in provincia di Salerno: sposi e invitati di un matrimonio si sono sistemati lungo la carreggiata con tavoli e camerieri per i festeggiamenti, bloccando i veicoli in transito. La scena è stata ripresa da un automobilista e il video ha rapidamente fatto il giro del web.

Il video del banchetto del matrimonio in mezzo alla strada a Sarno

L’episodio è stato segnalato da alcuni cittadini che hanno inviato il video al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli.

“Scene che, se confermate, superano anche la più fervida immaginazione“, ha commentato il politico, rilanciando le immagini sui suoi profili social.

“Come si può pensare – prosegue nel suo post pubblicato su Facebook – di piazzarsi con un tavolo imbandito in mezzo ad una strada e bloccare il traffico per festeggiare un matrimonio?”

“Resto davvero sbigottito davanti all’arroganza e alla prepotenza di questi soggetti che, a quanto si vede dalle immagini segnalate, se ne fregano degli altri e del rispetto delle regole“.

L’appello del deputato Francesco Emilio Borrelli

Nella sua denuncia sui canali social, Borelli ha chiesto di risalire ai responsabili, sottolineando come siano stati commessi illeciti da punire severamente.

Il parlamentare campano (è originario di Napoli) ha voluto precisare come non sia possibile passarla liscia in situazioni simili:

“Queste scene fanno male al nostro territorio, diffondendo in tutto il mondo un’immagine che non rispecchia la maggioranza delle persone che rispettano le regole e hanno cura dei beni comuni, l’esatto opposto della gentaglia ritratta in questo video”.

I commenti sui social

“Senza parole… Inciviltà e prepotenze“, ha commentato un utente sotto al video pubblicato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“L’ho guardato più volte perché incredula… ma come si fa a essere così”, gli ha fatto eco un altro.