A Sanremo i cantanti non saranno 31, scherzo Carlo Conti in conferenza stampa: la coppia è Pieraccioni - Siani

Carlo Conti ha sorpreso tutti durante la conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo, annunciando l’aggiunta di un 31° Big al cast del Festival di Sanremo 2025, inizialmente previsto con 30 artisti. La dichiarazione ha fatto il giro del web, scatenando curiosità e speculazioni. Tuttavia, poco dopo, il direttore artistico ha rivelato che si trattava di uno scherzo.

Una nuova coppia di Big a Sanremo, anzi no

Durante la presentazione di Sarà Sanremo, che andrà in onda mercoledì 18 dicembre, su Rai1, Conti aveva dichiarato che ci sarebbe stata una coppia inedita in gara, aggiungendo un nome alla lista dei Big.

“I Big non sono più 30, saranno 31. È una coppia che mi ha presentato il brano in extremis e non potevo dire di no”, aveva detto il conduttore, alimentando la suspense.

Fonte foto: ANSA

Il teatro Ariston di Sanremo

Poco dopo, però, Conti ha svelato la verità: nessuna coppia si unirà alla competizione, e il numero di artisti in gara resterà fermo a 30.

Il conduttore ha giustificato la boutade richiamando le sue radici toscane e il celebre spirito goliardico di Amici miei, aggiungendo che lo scherzo potrebbe anticipare una sorpresa per la serata del 18 dicembre.

Pieraccioni e Siani ospiti a sorpresa?

Dietro l’annuncio beffa, Carlo Conti potrebbe aver preparato un siparietto con due volti noti del cinema italiano: Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, protagonisti del film Io e te dobbiamo parlare, in uscita nelle sale.

Il conduttore ha infatti accennato alla presenza di questa “coppia inedita” durante la diretta di Sarà Sanremo, promettendo un momento di leggerezza nel corso del programma.

Carlo Conti parla di Tony Effe

Nel corso della conferenza stampa, non è mancato uno spazio per le polemiche, in particolare quelle sollevate dalla presenza di Tony Effe tra i 30 Big in gara.

Critiche che Carlo Conti ha affrontato con fermezza: “Il mio compito è selezionare canzoni. Ogni brano ha una sua motivazione e nulla deve essere escluso a priori. Tony Effe sorprenderà tutti e ognuno deve poter dire ciò che prova”.

A sostegno del direttore artistico, è intervenuto anche Marcello Ciannamea, direttore Prime Time Rai, che ha ribadito come il brano presentato dal rapper a Sanremo “non abbia alcuna connotazione sessista”.