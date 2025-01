A Sanremo 2025 di Carlo Conti Lewis Hamilton con Edoardo Bove e Sofia Goggia? Le voci sui possibili ospiti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina e, per il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, è tempo di stilare la lista di ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston. I nomi che circolano sono tanti: nel mondo dello sport spiccano quelli di Lewis Hamilton, Sofia Goggia ed Edoardo Bove.

Ospiti sportivi al Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti: tutti i nomi

Il Festival di Sanremo 2025 prenderà il via martedì 11 febbraio e terminerà sabato 15 febbraio.

Le trattative per gli ospiti (e i co-conduttori) sono in corso, con il direttore artistico e conduttore Carlo Conti che propone i nomi e gli uffici competenti della Rai e i manager dei diretti interessati che si mettono poi attorno a un tavolo per cercare di chiudere un accordo.

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025 Carlo Conti e il conduttore del DopoFestival 2025 Alessandro Cattelan.

Per quanto riguarda gli ospiti sportivi, come riportato da Lapresse, sarà difficile vedere sul palco del Teatro Ariston il neo ferrarista Lewis Hamilton, che nelle date del Festival potrebbe essere fuori gioco per impegni in Formula 1.

Più probabile vedere a Sanremo 2025 Sofia Goggia, come testimonial di Milano-Cortina 2026: nei prossimi giorni, infatti, è previsto un incontro tra la delegazione delle Olimpiadi invernali e Carlo Conti.

Un’altra pista suggestiva conduce a Edoardo Bove, il calciatore della Fiorentina (squadra del cuore del direttore artistico di Sanremo 2025) vittima di un malore in campo durante la partita contro l’Inter.

Chi ha detto “no” (di nuovo) a Sanremo 2025 è, invece, il tennista Jannik Sinner. Non sarà all’Ariston (salvo sorprese) neanche la collega Jasmine Paolini, in quel periodo impegnata nei tornei di Doha e Dubai.

Difficile sarà anche vedere in Liguria Paola Egonu, che a Sanremo è già stata come co-conduttrice due anni fa.

I nomi dei possibili co-conduttori a Sanremo 2025

Anche la lista dei possibili co-conduttori del Festival di Sanremo 2025 è ricca di nomi: nell’elenco spiccano quelli di Mahmood, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Serena Rossi e Serena Autieri.

Cosa ha detto Carlo Conti su co-conduttori e ospiti a Sanremo

In un’intervista a La Freccia, il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025 Carlo Conti ha spiegato nei giorni scorsi che, sui co-conduttori, “siamo ancora in alto mare”. E ha aggiunto: “Li decidiamo proprio in questo mese in base alle disponibilità. Come è successo negli ultimi anni la conduzione, accanto a me, cambierà ogni sera“.

Sugli ospiti ha detto: “Ci sarà ovviamente margine per gli ospiti e per fare altro. Avendo reintrodotto il Dopofestival, al massimo andremo avanti fino all’una: la pubblicità è stata venduta fino a quell’ora”.