A Roma strade chiuse e bus deviati il 4 novembre per la festa delle Forze armate e il G7: le vie interdette

Giornata di celebrazioni a Roma: lunedì 4 novembre il centro della capitale sarà interessato dai festeggiamenti per il Giorno dell’Unità Nazionale, da quelli per la Giornata delle Forze Armate e dalla riunione del G7 per lo Sviluppo Sostenibile, prevista a palazzo Altemps. Vista la concomitanza di eventi, la polizia ha previsto diverse chiusure stradali nel centro storico. Ecco quali sono le vie interessate.

Strade chiuse a Roma il 4 novembre: le vie interdette

La cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si svolgerà presso l’Altare della Patria.

Ecco di seguito i tratti interessati dal provvedimento relativo alla circolazione stradale, in vigore a partire dalle 7 di mattina fino a cessate esigenze:

piazza Venezia;

via dei Fori Imperiali nel tratto compreso tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci;

piazza della Madonna di Loreto;

via del Teatro di Marcello, la sola direttrice da vico Jugario a piazza Venezia;

piazza Venezia (spazio antistante Sacrato Milite Ignoto);

piazza di San Marco;

via Nazionale;

via IV Novembre;

via Cesare Battisti;

piazza dell’Ara Coeli, con istituzione del doppio senso di marcia su via del Plebiscito;

via degli Astalli.

Fonte foto: ANSA Vista sull’Altare della Patria e sui Fori Imperiali a piazza Venezia, Roma

A partire dalle ore 8, invece, saranno chiuse alla circolazione dei veicoli:

via di Monte Brianzo;

via dei Soldati;

vicolo dei Soldati;

via di Sant’Apollinare;

vicolo di Sant’Apollinare;

via Gigli dell’Oro;

via dell’Orso;

via dei Pianellari.

Il potenziamento dei servizi di controllo

Nei punti nevralgici di viabilità e nelle zone interessate dagli eventi, la polizia ha predisposto un potenziamento dei servizi di controllo, con l’impegno di un numero cospicuo di pattuglie per le necessarie chiusure e servizi di viabilità, anche a largo raggio. Lo riporta Roma mobilità.

In previsione delle celebrazioni, è stato allestito anche un “villaggio della Difesa” nell’area del Circo Massimo.

Gli effetti sulla viabilità

Sul fronte della viabilità, a partire da sabato 2 fino a lunedì 4 novembre è previsto il divieto di sosta su via dei Cerchi, tra Porta Capena e via di San Teodoro, e su viale delle Terme di Caracalla, tra largo Vittime del Terrorismo e largo Cavalieri di Colombo.

Fino a lunedì 4 novembre, sempre su via dell’Ara Massima di Ercole, la chiusura sarà limitata al tratto da via del Circo Massimo a via dei Cerchi.

Le linee deviate

Infine, sul fronte dei mezzi pubblici, sino al 4 novembre saranno deviate le seguenti linee: H-30-40-44-46-51-60-62-63-64-70-80-81-83-85-87-117-100-118-160-170-492-628-715-716-781-916-990.

Sono temporaneamente sospese anche le fermate 70261-70262-70263.