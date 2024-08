A Parma emerge un cadavere dalle acque del fiume Taro: l'identificazione e il punto sulle indagini

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giallo a Parma. Venerdì, nel tardo pomeriggio, dalle acque del fiume Taro è venuto a galla un cadavere. Secondo le prime informazioni, la salma è di un uomo di 27 anni di origine pachistana.

Giallo a Parma, cadavere nel fiume Taro notato da un automobilista

Avviate le indagini per chiarire cosa è accaduto alla vittima che era scomparsa da giorni e il cui cadavere è stato notato intorno alle ore 18 di venerdì 2 agosto da un automobilista.

L’uomo che per primo ha notato il corpo senza vita del pachistano e che ha lanciato l’allarme si trovava nelle vicinanze del ponte sul Taro lungo la via Emilia, a poca distanza dalla piscina River di Parma.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il corpo, al momento del recupero, era parzialmente sfigurato e sarebbe stato riconosciuto da alcuni particolari: la bicicletta, i vestiti e la barba.

L’arrivo dei soccorsi e il recupero dei resti

Dopo aver avvistato il cadavere, l’automobilista ha avvertito le autorità. Sul posto del tragico ritrovamento si sono recati i vigili del fuoco e il personale del 118 con una ambulanza.

Sul luogo anche gli investigatori della Squadra Mobile della polizia di Stato, il personale della Scientifica e il pubblico ministero di turno.

I resti recuperati sono stati trasferiti alla medicina legale dell’ospedale Maggiore e sono in avanzato stato di decomposizione.

Si indaga sulle cause del decesso, nessuna pista esclusa

Tra i particolari emersi, c’è quello che la salma mostrerebbe lesioni all’altezza del torace. Per il momento non viene esclusa alcuna pista da parte degli inquirenti.

Una delle ipotesi è che il giovane possa essere stato colpito da un malore dopo essersi tuffato nel fiume per fare il bagno. Per chiarire le cause del decesso è stata disposta l’autopsia.