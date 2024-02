A Parigi non lo fanno entrare al concerto di Laura Pausini, uomo spara 17 colpi di pistola: fermato

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ha certamente del surreale quanto accaduto a Parigi, dove un uomo ha reagito col fuoco al divieto di assistere al concerto di Laura Pausini. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un individuo che si presentava in un evidente stato di alterazione e che farfugliava frasi sconnesse sull’attualità. Dopo essere stato respinto all’ingresso, lo sconosciuto si è diretto verso l’ingresso secondario e ha esploso 17 colpi di pistola contro una vetrata. La polizia è riuscito a disarmarlo e arrestarlo. Il concerto si è svolto regolarmente.

Respinto al concerto di Laura Pausini, estrae la pistola

L’episodio risale alle 20 di lunedì 12 febbraio. All’Accor Hotel Arena, presso l’ingresso di Boulevard de Bercy. Nella fila riservata ai titolari del biglietto Vip si è presentato un uomo sprovvisto sia di titolo d’ingresso che di invito per entrare, per questo è stato allontanato senza guadagnare l’ingresso per assistere al concerto di Laura Pausini.

Anziché tornare sui suoi passi, però, l’uomo ha percorso un centinaio di metri e si è portato fino all’ingresso secondario, dove ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare contro un vetrata.

Fonte foto: IPA A Parigi un uomo a cui è stato vietato l’ingresso al concerto di Laura Pausini ha esploso 17 colpi di pistola

Fortunatamente, mentre l’uomo sparava nelle vicinanze non c’era nessuno.

Immediato l’intervento degli uomini della sicurezza, che hanno tentato di calmare l’uomo e a fargli abbandonare l’arma. Subito dopo è arrivata la polizia che ha ammanettato l’uomo e lo ha portato in commissariato.

L’uomo era in stato di alterazione

Fonti vicine alle forze dell’ordine riferiscono a ‘Le Parisien’ che l’uomo, mentre i responsabili della sicurezza tentavano di calmarlo, “ha fatto commenti incoerenti su molte questioni attuali”.

L’arma usata per compiere il gesto era una Browning Walther PP calibro 7,65. Non è dato sapere, per il momento, se lo stato di alterazione dell’uomo fosse legato a disturbi di natura psichica o all’assunzione di sostanze o alcolici.

Per il momento Laura Pausini non ha rilasciato commenti.

Chi è l’assalitore e di cosa è accusato

Secondo ‘France Bleu’, lo sconosciuto sarebbe un ragazzo di 20 anni. Oltre alla pistola, con sé aveva un cacciavite, un coltello e delle sostanze stupefacenti.

Quando sono arrivati gli agenti, il 20enne avrebbe farfugliato qualcosa come: “Sono d’accordo con il rapper Booba e con gli agricoltori“. Ancora, avrebbe detto: “Voglio cambiare il mondo“.

Ora il giovane sarebbe accusato di tentato omicidio, danneggiamento, detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione di armi di categoria B e di categoria D.