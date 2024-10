A Novate Milanese uomo spara al figlio della compagna dopo una lite: 18enne colpito al collo, è gravissimo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Violenta lite in strada finita a colpi di pistola. Un ragazzo di 18 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato raggiunto da un proiettile al collo a Novate Milanese, vicino Milano. A sparare sarebbe stato il compagno della madre del giovane.

Spara al figlio della compagna a Novate Milanese

Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre a Novate Milanese, comune alle porte di Milano.

Secondo quanto riporta Ansa, la lite è avvenuta in via 25 aprile poco dopo le 3.30, è iniziata in un appartamento per poi finire in strada.

Stando ad una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una accesa lite tra un uomo di 46 anni di origini albanesi, la compagna ucraina di 39 anni e il figlio di lei, 18 anni.

Scesi in strada l’uomo avrebbe sparato un colpo di pistola verso il figlio della donna, ferendolo gravemente.

Ragazzo di 18 anni in gravissime condizioni

Il giovane è stato raggiunto da un proiettile al collo. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano.

Il 18enne è stato operato ma le sue condizioni restano gravissime ed è in pericolo di vita, ricoverato in prognosi riservata.

Arrestato 46enne per tentato omicidio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rho che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e capire i motivi della violenta lite.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il 46enne deteneva illegalmente la pistola con cui ha sparato al giovane.

L’uomo è stato arrestato dai militari con le accuse di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco.